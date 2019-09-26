Karın ağrısı nasıl geçer? Karın ağrısına ne iyi gelir? Evde çözüm

Karın ağrısı tedavisi için evde çözüm araştıran kişiler konu ile ilgili arama motoru üzerinden sık sık araştırmalar yapıyorlar. Bu rahatsızlık ile karşı karşıya kalanlar 'karın ağrısı nasıl geçer' sorusunun cevabını araştırıyor. Günümüzde en çok rastlanan problemlerden biri olan karın ağrısını doğal yöntemlerle de çözebilirsiniz. Ancak uzun süre geçmeyen ve beraberinde farklı belirtilerde gösteren ağrılar olduğunda mutlaka uzman bir doktora gidilmesi gerekir. Peki, karın ağrısı nasıl geçer ve karın ağrısına ne iyi gelir?

KARIN AĞRISI NASIL GEÇER?

Nane, papatya ve zencefil çaylarının karın ağrısına iyi geldi ği bilinmektedir.

Karın ağrısı için karnınıza sağdan sola, soldan sağa hafif bastırmak suretiyle masajlar yapabilirsiniz.

KARIN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Sigara kullanıyorsanız ya da düzenli olarak alkol tüketiyorsanız karın ağrısı yaşama oranınızı arttırıyorsunuz. Sigarayı bırakmalı ve içkiyi de en az düzeye indirmelisiniz. Alkol ve sigara mide zarında hasara yol açarak karın ağrılarını tetiklemektedir.

Ağrıları tetikleyen diğer ürünler arasında pul biber, acı biber, karabiber, kızartmalar ve çok yağlı gıdalar gelmektedir. Midenizi hafif tutun. Bol bol salata yiyin ve taze meyve suyu tüketin. Günde ağır 2 öğün yerine küçük 4-5 öğün yemeye çalışın.

Karın ağrısı için evde kendi çabalarınızla kurtulmak istiyorsanız karın bölgenizi sıcak tutmanız gerekir. Aşağı yukarı vücudumuzda yaşanan her ağrıyı hafifletme özelliği bulunan ısı karın ağrısı içinde etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta. Karın bölgesini sıcak tutarak ağrıların ve krampların azalmasını sağlayabilirsiniz.

KARIN AĞRISI NEDİR?

Kaburgaların alt kenarından başlayıp kasıklara kadar olan vücut bölümünün ağrılı durumlarına kısaca karın ağrısı denir.

KARIN AĞRISI OLUNCA ENDİŞEKENMELİ MİYİZ?

Her karın ağrısının altından ciddi bir hastalık çıkmayabilir. Ağrı sebeplerini araştırırken pek çok değişkeni değerlendirmek gerekir.Kişinin yaşı,cinsiyeti,ağrının yeri,süresi,beraberindeki şikayetler,var olan başka hastalıklar,tetkik sonuçları önemlidir.Tek başına ağrı teşhis için yeterli değildir.Hafif ama sürekli bir ağrının altından mide kanseri gibi ciddi bir hastalık çıkabileceği gibi şiddetli,kıvrandırıcı bir ağrı küçük bir böbrek taşı sebebiyle olabilir.