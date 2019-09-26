Okula adaptasyon sorunu yaşayan çocukların aileleri 21 gün kararlı davranmalı

Antalya'da uzman psikolojik danışman Fatih Kalkınç, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla bazı öğrencilerde okula adaptasyon sorunları yaşandığını söyledi. Özellikle küçük yaştaki öğrencilerin okula giderken ağladığını, bulantı kusma gibi şikayetleri olan çocuklarla karşılaşıldığını anlatan Fatih Kalkınç, bu tür olaylarda akla gelen ilk konunun 'okul fobisi' olduğunu belirtti. Kalkınç, "Bu okul fobisi değil de aileden ayrılma korkusu olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle aileler tek veya iki çocuklu oluyor. Bu çocuklar sürekli anneyle veya babayla vakit geçirdiği için bu durum evden ayrılma korkusu olarak karşımıza çıkabiliyor. Anne ve babalar küçük yaşlardan itibaren çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına gönderirse ve orada okula uyum sağlamalarına destek olurlarsa, çocuklar okula başlarken ciddi problemlerle karşılaşmıyor. Anne ve babalara, 3 yaşından itibaren çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına göndermelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'EVDEKİ RAHATLIKTAN VAZGEÇEMEYEN ÇOCUKLAR OKULA GİTMEK İSTEMİYOR'

Çocukların evdeki rahat hayatından vazgeçmek istemediğini belirten Kalkınç, "Çünkü evde sınırsız bir şekilde teknoloji, telefon, tablet var. Çocuk okula gittiğinde sabahtan öğlene kadar sınıfta oturmak ve belli disiplin kurallarına uymak zorunda kalıyor. Kurallara uymakta güçlük çeken çocukların okula hazır olmadığını görüyoruz. Bu çocuklar evdeki rahat hayattan vazgeçemedikleri için okula gitmek istemiyor. Bundan dolayı okul döneminde anne ve babalar mutlaka ev ortamını düzenlemek zorunda" dedi.

AİLELER GÜNLÜK RUTİNLERİNİ BOZMASIN

Ailelerin evde belli saatlerdeki yemek yemek, uyumak gibi rutinlerinin değişmesinin ertesi gün okula giden çocukların günlük durumlarını değiştirdiğini belirten Kalkınç, ailelerin evde çocuklarına teknolojiyle arasına mesafe koymasının önemine de vurgu yaptı. Fatih Kalkınç, "Aileler örneğin, belirli bir saatten sonra evde televizyonlarını kapatsın. Çocukların anne ve babayla etkili zaman geçirebilmeleri için belli bir yatış saati olsun. Özellikle ilkokul öğrencilerinin en geç saat 21.00'de yatmaları, ortaokul ve lise öğrencilerinin 22.30 gibi yatması gerekir. Ama biz aile gezmelerini seven bir toplum olduğumuz için 'çocuğum bugün geç yatsın' diyerek ötelediğimizde çocuk ertesi gün sabah kalkmak istemeyecek. Yeterince dinlenemediği için okulda iyi performans gösteremeyecek. Bu yüzden ailelerin okul döneminde rutinlerini bozmaması gerekir" şeklinde konuştu.

'OKUL EVDE BAŞLAR'

Ailelere çağrıda bulunan Fatih Kalkınç, "Çocuğun okula gitmemek için direnmesi karşısında muhakkak sabırlı ilerlemeliler. Yapılan araştırmalara göre bu tür olaylarda çocuklar en az 21 gün ağlıyor. Anne ve baba bu konuda ne kadar net durursa, çocuklar 22'nci günden sonra okula uyum sağlayacaktır. Aslında okul evde başlar. Anne ve baba nasılsa, çocuğun da okula o şekilde yansıması olacaktır. Bundan dolayı anne ve baba eğitimi son derece önemlidir. Anne ve babalar önce siz değişin, sonra çocuklarınızın da değiştiğini göreceksiniz" dedi.