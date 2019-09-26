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Son dakika: Bakan Koca'dan açıklaması!

Fahrettin Koca: " Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz."

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 15:39
Son dakika: Bakan Koca'dan deprem açıklaması!

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.

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Son dakika: Bakan Koca'dan deprem açıklaması!
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