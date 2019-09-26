Son dakika: Bakan Koca'dan deprem açıklaması!

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan deprem ile ilgili son dakika açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Kasımzade'den İstanbul'da yaşanan depremle ilgili flaş açıklama!

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