Zahter nedir, faydaları nelerdir? İşte Zahter çayı yapılışı ve faydaları!

Kekik bitkisine olan benzerliğiyle bilinen Zahter faydaları saymakla bitmeyecek yabani bir bitki çeşididir. Hoş kokusuyla özellikle Doğu Avrupa ve Amerikan mutfaklarında kullanımı artan bu bitki çay olarak tüketildiğinde faydasını daha fazla göstermektedir. Özellikle salatalara lezzet katmak amacıyla kullanılmaktadır. İnsan sağlığı açısından fazlasıyla önem taşıyan bu bitki yaraları iyileştirme özelliği taşır. Peki, Zahter nedir, faydaları nelerdir? İşte zahter çayı hakkında merak edilenler…

ZAHTER NEDİR?

Görünüş itibariyle kekik bitkisine benzetilir ve "kara kekik" olarak anılmaktadır. Yabani bir ot çeşidi olan zahter orta ve güney Anadolu bölgelerinde yetişmektedir. Yemeklerde baharat olarak kullanılmasıyla bilinse de aslında çay olarak tüketildiğinde insan sağlığına katkısı oldukça büyüktür. Aynı zamanda bazı kültürlerde tuz, susam ve mercanköşk gibi ürünlerle birleştirilen bu bitki kahvaltılık sos halinde de tüketilir.

Hamile kadınların ve emziren annelerin zahter kullanmaması gerekmektedir. Aynı zamanda guatr gibi ciddi hastalıkları olan kişilerin bir uzmana danışması tavsiye edilir.

ZAHTER ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Kanserli hücre çoğalmasını önleyici etkisi bulunur,

Hazmı kolaylaştırır,

Vücudunuzdaki toksinleri atmak, karaciğer yağlanmasını önler,

Sinir sistemine katkı sağlamaktadır,

Böbrekleri hastalıklara karşı korur,

Uyarıcı ve bedeni kuvvetlendiricidir,

Bağırsak hastalıklarında iyileştirici etkiye sahiptir,

Mantar şikayetlerine karşı faydalıdır,

Zahter, soğuk algınlığına karşı vücut direncini korur.

ZAHTER ÇAYI NASIL YAPILIR?

BUGÜN NELER OLDU

Çay süzgeci üzerine bir tatlı kaşığı zahter bitkisi koyun, bardağa koyacağınız sıcak suyu, üzerinde zahter olan bu süzgeçten geçirin. İlk geçirdiğiniz suyu dökün. Böylece bitkiyi temizlemiş olursunuz. Ardından limon, bal ile tatlandırarak içebilirsiniz. Bu tarz bitki çaylarında şeker kullanımı oldukça zararlıdır. Mecbur kalmadıkça şeker ile tatlandırmayın.