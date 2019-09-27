Alzheimer hastalığı nedir? Alzheimer belirtileri nelerdir? İşte bilmeniz gerekenler

Alzheimer hastalığı, yeni bilgileri hızlı şekilde unutmanızla kendisini gösteren bir hastalıktır. Genel olarak insanlar bu tür basit unutkanlıkları iş yoğunluğu ve strese bağlayarak önemsemezler. Ancak aslında bu gibi durumlar Alzheimer belirtileri içindeki ilk uyarılardandır. Özellikle 40'lı yaşlarda rastlanan bu hastalık üç evreden oluşmaktadır. Peki, Alzheimer belirtileri nelerdir? Alzheimer nedir? İşte detaylar…

BELİRTİLERİ

Alzheimer hastalığının belirtileri şöyle;

Konuşma güçlükleri

Basit unutkanlıklar

Zaman ve mekan karışıklığı

Değerlendirme ve karar vermede güçlük

Soyut düşünme becerisinde zorlanma

Eşyaları yanlış yerlere bırakma

Alzheimer hastalığında, davranış ve psikiyatrik bulgular hastalığın ilk zamanlarında var olsa da ileri zamanlarda kişiyi oldukça sıkıntıya sokan bir durumdur. Alzheimer hastalarının ruh halleri, nedensiz şekilde ani değişimler gösterebilir; çabuk ağlayabilir ya da içine kapanabilir, aniden ve ölçüsüz sinirlenebilirler.

EVRELERİ

2011 yılında yapılan çalışmalar ile hastalık evreleri şu şekilde tanımlanmaktadır.

Evre 1: Dışarıdan normal (Klinik öncesi)

Evre 2: Çok hafif bozukluk

Evre 3: Hafif bozukluk

Evre 4: Orta dereceli bozukluk

Evre 5: Orta ciddi bozukluk

Evre 6: Ciddi bozukluk

Evre 7: Çok ciddi bozukluk

NEDENLERİ

Alzheimer hastalığının en önemli faktörlerinden biri yaştır. Genellikle 65 yaşının üstündeki bireylerde sıkça karşılaşılan hastalıklardan biri olduğu bilinmektedir. Bir diğer risk faktörü ise kişinin kadın olmasıdır. Kadınlarda bu hastalığa erkeklere göre daha çok rastlanmaktadır. Bunun sebebi ise kadınların ortalama yaşam süresinin daha uzun olması, stres düzeyleri ve depresyon ile ilgili olabilir.

NASIL ANLAŞILIR?

Alzheimer hastalığının ilk bulgusu unutkanlıktır. Doktorla hasta görüşmesi sonrası yapılacak testler sayesinde hastalığın varlığı ve evresi tespit edilebilir. Bu nedenle bireyin kendisinde hissettiği farklılıklarda acil olarak uzman bir doktora danışmasında yarar vardır.

NASIL KORUNULUR?

En önemli risk faktörü genetik yatkınlıktır. Ailede Alzheimer hastalığı olan kişinin 40-60 yaş arasında başlaması genetik yatkınlığı düşündürmektedir. Alzheimer nedenleri kesin olarak bilinmemekle beraber bu hastalığın nasıl önleneceğine ait de kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalmak, tansiyon ve şekeri normal düzeyde tutmak, sebze ve meyve tüketimi, kafa travmalarından kendinizi korumak, alkol ve sigaradan uzak durmak bu gibi hastalıklardan korunmanızı sağlayacaktır.