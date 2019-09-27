Obezite (şişmanlık) nedir? Obezite tedavisi nasıl yapılır? Belirtileri nelerdir?

Obezite hastalığı diğer ismiyle şişmanlık hastalığı dünyada sayısı giderek artan tehlikeli bir hastalıktır. Sebebi tam olarak bilinmese de hem çevresel şartlar, hem yiyecek içecek tüketimindeki artış, hem hormonal sebepler kişilerin kilo almasına sebebiyet veriyor. Bu durum da insanın normal ağırlığının üzerinde bir kiloya çıkmasına sebep oluyor. Bu kilo artışı da kişilerin hareketlerinde kısıtlılık ve gündelik hayatlarını normal seyrinde tamamlayamayışına işaret ediyor. Peki bu kadar tehlikeli olabilen bu hastalık obezite nedir? Obezite tedavisi nasıl yapılır?

OBEZİTE NEDİR?

Obezite diğer adıyla şişmanlık, kişinin vücudunda çok sayıda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Diğer besinlerle alınan enerji miktarının, metabolizma ve fiziksel aktivitelerle tüketilen miktarı aştığında ortaya çıkar.

İnsanın kaliteli yaşamını kısaltan, bununla birlikte kalp ve damar hastalıkları, solunum, hormonal ve sindirim sistemi gibi önemli fonksiyonları etkileyen, birçok önemli rahatsızlığa zemin hazırlayan ve tedavisi olan bir hastalıktır.

OBEZİTENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Obezite için en yaygın olarak kullanılan ölçüm, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve bel çevresi ölçümüdür. VKİ, vücut ağırlığının (kg), boyun karesine (m²) bölünmesi ile hesaplanır. Bu değer yaş ve cinsiyetten bağımsızdır. Uzmanlar, VKİ değerlerini, normal kilolu, fazla kilolu, obez ve morbid obez şeklinde sınıflara ayırmıştır.

Vücuttaki toplam yağ miktarı kadar, yağın nerede biriktiğini bilmek de önemlidir. Karın çevresinde yağ birikimi, kalça ve vücudun diğer bölgelerinde yağ birikiminden daha fazla riske neden olur. Risk için basit fakat doğru bir yöntem bel çevresi ölçümüdür.

OBEZİTE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Diyet ve egzersizle en fazla vücut ağırlığının %5-10'u kadar kilo vermek mümkündür ve bu yaklaşım bırakıldığında tekrar kilo alımı neredeyse kuraldır. Daha fazla kilo verilmesi ve bunun uzun süre geri alınmaması, eşlik eden hastalıkların düzelmesine daha çok yardımcı olmakta ve bu hastalarda uzun dönemde oluşan psikolojik baskının ortadan kalkmasını sağlamaktadır.

Günümüzde kalıcı kilo kaybı oluşturmanın en etkili yöntemi obezite cerrahisidir. Bu uygulamalar fazla kilonun %50-80 kadar azaltılıp uzun vadede kişinin bu kilosunu korumasını sağlamaktadır.