Diş telleri taktırmak çoğu insanın korkulu rüyasıdır. Çocukken yamulan dişlerin tedavisi uzman doktorlar eşliğinde kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Tel taktırma konusunda en önemli husus Eğer diş sayınız olması gerekenden fazlaysa (düşmeyen süt dişleri) elbette çekim gereklidir. Peki diş telleri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? İşte yanıtı…

DİŞ TELLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Genel olarak diş teli tedavisinin uygulama sebebi kişilerin çene ve diş yapılarıdır. Haberimizin devamında diş telleri hakkında doğru bilinen yanlışlara ve tüm detaylara erişebilirsiniz.

Tel taktırdıktan sonra yemek yiyemez olursunuz, sadece sıvı gıdalarla beslenirsiniz.

Telliyken ısırma yetinizi kaybedersiniz, her şeyi parçalara bölerek yemek zorunda kalırsınız.

Tel tedavisi için birçok sağlam dişinizi çektirmeniz gerekir.

DİŞ TELLERİ TAKILIRKEN ACI DUYULUR MU?

Bu konuda genellikle endişe duyulur fakat diş telleri takılırken kesinlikle acı ya da ağrı hissedilmemektedir. Braketler ve ark telleri takılırken hastanın canı asla yanmamakta ve ağrı hissetmemektedir. Genellikle 30 - 45 dakika içinde diş teli takılmaktadır. Diş teli takıldıktan sonra en fazla 1 hafta hafif ağrı ve acı hissedilir. Bunun sebebi ise ağzın braketlere ve ark tellerine alışma durumudur.

TEDAVİ İÇİN DİŞ ÇEKİLMELİ Mİ?

Bu durum kişiden kişiye göre değişmektedir. Her kişinin çene yapısı ve diş yapısı farklıdır. Bu nedenle her kişide farklı karar verilmelidir. Bazı kişilerin çene yapısından tüm dişlere yer bulunmamaktadır. Bu durumda diş çekimi yapılır fakat bazı kişilerde ise dişler ve çene yapısı uygundur. Bu tip durumlarda diş çekimi yapılmamaktadır. Genel olarak bu duruma ortodontist karar vermektedir. Diş çekiminin gerekli ya da gereksiz olduğunu açıklamaktadır.

DİŞ TELLERİ NASIL TAKILIR?

İlk olarak ağıza ağızlık takılıyor. Bunun sebebi ağızın ve dudakların gerilmesini sağlamak ve dişlerin daha iyi görünüp işlemi daha kolay yapmaktır. Doktor açısından bu durum önemlidir. Kişi ağızı belli bir süre gergin ve açık duracağı için biraz rahatsızlık duyabilir fakat acı ya da ağrı hissedilmemektedir. Daha sonra dişlere gerekli yapıştırıcı madde sürülüp, braketler tek tek yapıştırılıyor. Tüm braketler yerleştirildikten sonra ark telleri braketlerin arasından geçirilip işlem tamamlanıyor.

DİŞ TELİ, ÇÜRÜK VE LEKE OLUŞUMUNA NEDEN OLUR MU?

Diş teli takmadan önce nasıl ağız ve diş bakımımıza özen gösteriyorsak aynı özeni diş teli varken de göstermeliyiz. Çünkü ortodontik tedavi süresince ağız içerisinde diş tellerine bağlı olarak gıda artıklarının mesken edineceği daha çok tutucu alan oluşur. Ağız ve diş bakımı tam olarak yapılmaz, dişler fırçalanmaz, hijyen alışkanlığı kazanılmaz ise çürük oluşumu kaçınılmazdır. Kısaca ağız hijyeni tam olarak sağlandığında diş teli çürük oluşturmaz.

Diş teli leke de yapmaz. Halk arasında leke diye tabir edilen aslında etkili fırçalama yapılamaması sonucunda oluşan white spot denilen beyaz nokta çürükleridir. Beyaz nokta bu çürüklerin genel adıdır, bu çürükler sarı turuncu lezyonlar şeklinde de oluşabilir.

TEL TEDAVİSİNDEN SONRA DİŞLER ESKİ HALİNİ DÖNÜŞ MÜ?

2. aşama tedavi olan pekiştirme tedavisi yapılmadığı takdirde dişler eski haline döner. Ortodontide temel bir kural vardır. Dişler daimi tedavi öncesindeki konumlarına dönmek isterler. Bu nedenle pekiştirme tedavisiyle birlikte mevcut düzelmenin kalıcı hale getirilmesi çok önemlidir. Bu tedavi dişlerin iç kısımlarına retainer denilen tellerin yapıştırılması ve hastanın aktif tedavi sıklığında olmasa da dönem dönem kontrol edilmesi durumudur.