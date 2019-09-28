Nane limon faydaları nelerdir? Nane limon neye iyi gelir, nasıl yapılır?

Ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisiyle bilinen nane limon faydaları saymakla bitmez. Mide bulantısı ve sindirim sistemine olumlu etkileri olan bitki çayının hazırlanışı da kolay ve pratiktir. Kendine özgü kokusu olan nane dalından koparıldığı andan itibaren kullanıma hazır hale getirilir. Özellikle baş ağrısı ve solunum yollarına faydası olan nane limon belli bir yan etkisi yoktur. Peki nane limon faydaları nelerdir? Nane limon neye iyi gelir, nasıl kullanılır?

NANE LİMON FAYDALARI NELERDİR?

Tadı ve kokusuyla nane limon çayı kış aylarının vazgeçilmezi olarak bilinir. Özellikle soğuk algınlığına ve hastalıklara deva olan nane limon faydalarını adım adım haberimizde derledik.

Limonlu nane çayı soluduğumuzda sinüzitlerin açılmasını sağladığından baş ağrısını gidermektedir.

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda limonla yapılan nane karışımı akciğeri ve bronşları rahatlattığından öksürüğün azaltılmasını sağlar.

Bahar aylarında sık görülen alerjik durumlar ve tekrar eden astım rahatsızlığı için etkilidir.

NANE LİMON NEYE İYİ GELİR?

Hem tek başına hem de diğer bitkilerle birlikte kullanıldığı durumlarda oldukça faydalı olan naneyi kuru veya taze olarak tüketebilirsiniz.

Boğaz kuruluğuna iyi gelir.

Kalp Çarpıntısına iyi gelir.

Prostat kanseri ve damar tıkanıklığını önler

Diş ağrısını ve ağız kokusunu giderir.

Anne sütünü arttırır.

Kas ağrılarını hafifletir

Kronik ağrıyı azaltır

Soğuk algınlığının daha çabuk geçmesini sağlar

Alerjik öksürüğe iyi gelir

Astıma iyi gelir

Stresi azaltır

C vitamini yönünden zengindir

Antioksidan etkisi vardır

Sinirsel iktidarsızlığa iyi gelir.

Soğuk algınlığı ve ateşe iyi gelir

Solunum bozukluklarını önler