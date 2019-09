Aşurenin faydaları nelerdir?

Diyetisyen Söğüt, aşurenin içinde bulunan vitaminler, mineraller ve protein nedeniyle özellikle çocuklar ve enerjiye ihtiyacı olan kişiler için önemli bir besin kaynağı olduğunu, yılda sadece bir ay değil, daha sık yapılarak dengeli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Söğüt, içeriğinde 15 çeşit tahıl, kuru ve yaş meyve, kurubaklagil, yağlı tohum çeşitleri içeren aşurenin bu çeşitliliği sayesinde vitamin ve mineral deposu olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ

Özellikle çocukların gelişim döneminde fazla miktarda enerji tükettiğine dikkat çeken Söğüt, bu eksikliğin giderilmesi konusunda yüksek enerji içeren ve içinde tahıl ve şeker olduğu için fazla miktarda kalori olan aşurenin, çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Söğüt, aşurenin enerjiye ihtiyacı olan çocuklar, gelişme dönemindeki ve günlük enerji ihtiyacı yüksek kişiler için çok iyi ve dengeli bir enerji kaynağı olduğunu belirterek "Çoğumuzun severek yediği aşure pek çok hastalığın da önleyicisi konumunda" dedi.

KİLO PROBLEMİ OLANLAR DİKKAT

Diyetisyen Söğüt, yüksek kalori içerdiği için kilo problemi, kronik hastalığı olanların aşureyi doktor ve diyetisyenlerin önerdiği ölçüde tüketmesi gerektiğini söyledi. 1 kase aşurede 400 kcal kalori bulunduğunu belirten Söğüt, diyet yapan ve kilo almaya eğimli kişiler için yarım kase tüketilmesinin faydalı olacağını anlattı.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Söğüt, "Aşure yapılırken şeker yerine bal veya pekmez konularak yapılırsa kalorisi azaltılmış olur" önerisinde bulundu.



Aşurenin faydalarının saymakla bitmediğini belirten Diyetisyen İsmet Söğüt, şöyle konuştu: "Bol posa içerir, baklagil, incir, kuru kayısı gibi barsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere iyi gelir.



Hayvansal yağ- kolesterol içermez; tamamen tahıl, kurubaklagil ve meyveden hazırlandığı için hiçbir şekilde hayvansal yağ-kolesterol içermez. İçeriğine katılan tüm besleyici malzemeler sayesinde aşurede B2, B1, C, A vitamininin yanı sıra bol miktarda demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve sodyum vardır. İçinde fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar bulunur. Fındık, ceviz Q-3 başta olmak üzere demir, kalsiyum, E vitamini ve B grubu vitaminleri içerir. Bu yüzden özellikle kalp hastalıklarına yararlı besin öğeleri içerir.



Bitkisel protein içerir; nohut, kuru fasulye, bakla, fındık gibi. Bitkisel protein çocuklar ve yaşlılar için önemlidir. C vitamini içerir. İçeriğinde incir, kayısı, nar ve portakal gibi meyveler olduğu için bol C vitamini ve posa içerir. Zihin yorgunluğuna, kalp hastalıklarına, cilt lekelerine iyi gelmekte ve anne sütünü artırmaya da yardımcı olmaktadır."