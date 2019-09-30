Gastrit nedir? Gastrit nasıl geçer?

Gastritin belirtileri akut veya kronik oluşuna göre değişir. Akut gastritte karnın üst kısmında ağrı, gaz, geğirme, yanma, ekşime, bulantı ve kusma gibi bulgular görülürken kronik gastritte ağrı daha az belirgin olup yemek sonrasında şişkinlik ve dolgunluk hissi, erken doyma, bulantı hissi, geğirme, iştahsızlık ve ağızda kötü tat gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

GASTRİT NASIL GEÇER?

Koyu yeşil yaprakları sebzelerin tüketmek gastritin iyileşmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Doktor kontrolünde tüketilmesi önerilen bu sebzeler mide hareketini düzenler ve yanma hissinin azalmasına yardımcı olur. Koyu yeşil yaprağı olan sebzeler; bahsi geçen sebzelerin içeriğinde bol miktarda K vitamini, C vitamini, A vitamini, demir ve kalsiyum minerali bulunmaktadır. Tüm bu vitamin ve mineraller midenin aşmak istediği problemi aşmasında kendisine oldukça yardımcı olmaktadır.

Hangi besinler tüketilmeli?

Yoğurt

Gastritten kaynaklanan bazı belirtilerden, yoğurt yiyerek kurtulabilmek mümkündür. Bunun nedeni yoğurdun içerisinde bulunan birtakım doğal organizmalar sindirim sistemini daha sağlıklı hale getirmektir. Gün içerisinde 3 bardak miktarında probiyotik özellikleri bulunan yoğurtlardan tüketildiği takdirde gastrite karşı olumlu etkiler gözlemlendiği bilinmektedir. Yoğurt her mideye iyi gelmeyebilir. Tüketildiğinde rahatsızlık verdiği durumlarda tüketmemek gerekir.

Bitki çayları özellikle yeşil çay önerilir

Günlük hayatta yeşil çay tüketenlerin gastrit sorunu yaşamaları daha düşük bir ihtimaldir. Bunun nedeni yeşil çay mideyi korurken bir yandan da sindirim sistemine de yardımcı olmaktadır. Sadece gastrite değil reflüye de iyi geldiği bilinmektedir.

Kereviz tüketin

Kereviz, midede oluşabilecek helicobacter pylori mikrobuyla savaşır. Gastrit gibi mide sorunları yaşayanların kereviz tüketmeleri önerilmektedir. Kerevizin yanı sıra yaban mersini, elma, biber, kiraz gibi meyve sebzeler de gastrite iyi gelmektedir.

Zencefil antibakteriyeldir

Anti-iltihap ve anti-bakteriyel özelliklere sahip olan zencefil bu sayede gastrit tedavisine yardımcı olmaktadır. Ayrıca zencefil, iltihaplanmayı azalttığı için, enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olmakta ve hazımsızlığın ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.