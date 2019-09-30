Göz seğirmesi neden olur? Ne yapmak gerekir?

Birçok insanın dönem dönem yaşadığı göz seğirmesi göz kaslarının istemsizce hareket etmesi anlamına gelmektedir. Gün içerisinde rahatsız edici boyutlara da ulaşabilen bu göz rahatsızlığı bazı sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Uykusuzluk, yorgunluk veya stres göz seğirmesinin başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Bunun dışında alerjiler de göz seğirmesine neden olabilmektedir.

Bazen kısa süreli bazen ise uzun süreli yaşanan göz seğirmesi geçmediği takdirde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Bazı göz problemlerinin habercisi de olabilen göz seğirmesi birkaç gün geçmediğinde mutlaka kontrole gidilmelidir.

GÖZ SEĞİRMESİNİ GEÇİRMENİN YOLLARI NELERDİR?

Göz seğirmesini geçirmek için kasılma anına müdahale etmek gerekir. Sıcak veya soğuk kompres bu konuda işe yarar. Göze yapılacak kompres, seğirmeye neden olan sinirin teskin edilmesini sağlar. Tonik içmek de göz seğirmesini durdurabilir. Tonik, alkol içermeyen soda benzeri bir içecektir ve içeriğindeki kinin maddesi göz seğirmesinin geçmesinde etkilidir.

BUZ TEDAVİSİ

Evet, göz seğirmesine neden olan ve sizleri rahatsız edecek olan nedeni bilmiyorsanız o zaman seğirmekte olan gözünüze buz koymanız suretiyle göz seğirmesini ortadan kaldırmış olacaksınız. Buz atan damarı sakinleştireceği için gözünüzde olan seğirme son bulacaktır.

UZUN SÜREN GÖZ SEĞİRMELERİNDE MUTLAKA DOKTORA GİDİLMELİ

Göz seğirmesi çok uzun oluyorsa, ve bu durum artık sizi rahatsız ediyorsa, o zaman vakit kaybetmeden doktorunuza gitmeniz gerekmektedir. Göz seğirmesini geçirmek için seğirme sebebini de bilmek gerekir. Eğer göz seğirmesi strese bağlı olarak oluşuyorsa stresi azaltmak; kafeinden kaynaklanıyorsa kahve, yeşil çay, kola tüketimine ara vermek çözüm sağlayacaktır.

UYKU DÜZENİNE DİKKAT ETMEK, UYKUYU TAM OLARAK ALMAK VE GÖZLERİ YORMAMAK DA DİĞER TEDBİRLERDİR.

Eğer göz seğirmeniz bir hafta geçmesine rağmen geçmediyse, göz kapağınızın tamamı seğiriyorsa, yüzünüzde göz dışında başka bölgelerde de seğirme varsa, üst göz kapağınızda sarkma oluştuysa, gözünüzde seğirme harici şişlik, kızarıklık yahut akıntı varsa daha fazla vakit kaybetmeden bir hekime başvurmanız gerekecektir.

GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?

Göz seğirmesi nedenlerinin arasında göz tansiyonunun aniden düşmesi gösterilebilir. Göz seğirmesi göz kaslarının aniden kasılması sonucu ortaya çıkar. Mevsim geçişleri, yorgunluk, stresli yaşam da göz seğirmesine neden olur. Göz seğirmesi uzun sürmesine rağmen tedavi edilmezse gözün kapanmasına bile sebep olabilmektedir.