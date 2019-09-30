Kemik erimesi nedir? Nasıl tedavi edilir?

Kemik erimesi hastalığında omurlardaki ağrılar hastalığın tanısının konulması bakımından önemli rol oynar. Yaşanılan sırt ağrıları kemik erimesinin başladığının habercisi olabilir. Omurlarda başlayan kemik erimeleri omurda çökmeye sebep olabilir. Bu durum ciddi duruş bozukluklarına neden olur. Kemik erimesi tespit edilen hastalarda el bilek kemiği, leğen kemiği ve vücudun diğer bölgelerindeki kemiklerde ciddi kırıklar meydana gelebilir.

KEMİK ERİMESİ NEDEN OLUR?

Vücuttaki kemiklerin ana maddesi kollajen adı verilen bir proteinden oluşur. Kemik sertliğini ise kalsiyum fosfat mineralinden sağlar. Ve bu mineralin eksikliği kemik erimesine sebep olur. Kadınların kemiklerindeki en büyük değişimin menopoza girildikten birkaç yıl sonra ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Değişen hormonlar ve kemik yapısının git gide güçsüzleşmesi kemik erimesinin kadınlardaki menopoz döneminden sonraki zamanlarda büyük önem taşır.

KEMİK ERİMESİ HERKESTE OLUR MU?

Kemik erimesi herkeste oluşabilecek bir hastalıktır. Özellikle belli bir yaştan sonra vücudun yaşlanmaya doğru ilerleyen sürecinde sıkça rastlanan bir hastalıktır. Yaş aldıkça kemik erimesi artar. Kemik yoğunluğu düşmeye başladığında kemiklerde erime meydana gelir.

KEMİK ERİMESİNE KİMLER DİKKAT ETMELİ?

- Vücut tipi ve kemik yapısı diğer insanlara nazaran daha ince olan kadınlarda kemik erimesi riski daha yüksektir. Genetik yapının da kemik erimesi üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir.

- Romatizmal eklem hastalığı olanlar kemik erimesi hastalığına daha fazla yakalanmaktadırlar.

- Yeme bozukluğu olan kişilerde kemik erimesinin daha sık görüldüğü bililnmektedir. Düzensiz veya yanlış beslenme kemiklerde ciddi sorunlara hızla yayılan erimelere yol açabilir. Kendini bilerek aç bırakmak hem vücut direncini düşüreceği gibi hem de kemik yapısını fazlasıyla etkiler.

Son zamanların rövaşta ameliyatlarından obezite ameliyatları kemik kaybı riskini arttıran önemli bir faktördür. Hem vücut dengesi bozulur hem de kemiklerdeki ani güç değişimi erimelere neden olabilir.