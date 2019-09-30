Mevsim geçişlerinde nelere dikkat edilmeli? Mevsim geçişlerinde nasıl beslenmek gerekir?

Yaz mevsiminin bitmesiyle birkaç günde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş insan vücudunu olumsuz etkilemektedir. Ani hava değişimlerinin özellikle soğuk algınlığı gibi hastalıklara neden olduğu uzmanlar tarafından uyarılmaktadır.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE NASIL BESLENMELİYİZ? İŞTE CEVABI...

Dengeli beslenmek önemli

Sadece mevsim geçişlerinde değil normal zamanda da dengeli ve doğru beslenmek insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle mevisim geçişlerinde hassaslaşan vücutlar veya vücut direnci düşük olanların dengeli ve doğru besinler tüketmeleri çok önemlidir. Beslenme şekli günde 3 ana öğün ve 2 ara öğün olmalı ve sağlıklı gıdalar tüketilmelidir.

Besinlerden alınan vitaminler vücut direncini yükseltir

Meyve veya sebzelerden alınacak vitaminler bu dönemlerde vücut direncinin artmasına ve daha da sağlamlaşmasına yardımcı olmaktadır. Mevsim sebzeleri ve meyveleri düzenli bir şekilde tüketilmeli ve bağışıklık sistemi kuvvetlendirilmelidir.

Protein kaynaklı besinler tüketilmeli

Et, süt ve süt ürünleri mevsim geçişlerinde vücudun protein isteğini önemli ölçüde karşılamaktadır. Özellikle sabah kahvaltısında tüketilen süt ve süt ürünleri vücudun gerekli proteini almasını sağlayacaktır.

Mevsim geçişlerinde soğuk algınlığına dikkat!

Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi bağışıklık sisteminin düştüğü anda vücutta ortaya çıkan hastalıklara mevsim geçişlerinde yakalanmak çok daha mümkündür. Burada da da C ve A vitamini devreye girmektedir. Mevsim geçişlerini daha sağlıklı ve hafif atlatmak için C ve A vitamini takviyesi alınmalıdır. Bu vitaminlerin besinlerden alınması uzmanların en büyük tercihleridir.

Ceviz ve badem tüketin

Ceviz ve badem vücut direncini sağlamlaştıran yiyecekler arasındadır. Bunun yanı sıra E vitamini zengin besinler de tüketilmesi gerektiğini savunan uzmanlar, özellikle sert kabuklu meyveler ve tahıl tüketimini desteklemektedirler.

Demir eksiliği olanlar dikkat!

Demir eksikliği olanların diğer insanlardan daha çok bu dönemde dikkat etmeleri gerekmektedir. Bunun nedeni iste demir eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Pekmez demir eksikliği yaşayanların en büyük çaresi olarak bilinmektedir. Mevsim geçişlerinde demir eksikliği yaşayanların pekmez tüketmeleri bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olacaktır.

Bal doğal antibiyotiktir

Mevsim geçişlerini hafif atlatmak isteyenlerin, enfeksiyonlardan korunmak için bal tüketmeleri gerekmektedir. Kahvaltıda veya aç karnına bir kaşık bal yemek oluşabilecek enfeksiyonlara karşı vücudu korumaktadır. Boğaz enfeksiyonu yaşayanların veya belirtilerine sahip olanların sabahları bir kaşık bal tüketmeleri boğaz ağrısını veya yanmasını büyük ölçüde alacaktır.

Bol su tüketilmeli

Vücut direncinin ayakta kalması için su tüketimi çok önemlidir. Günde 2 litre su tüketmek vücut direncinin ayakta kalmasını sağlamaktadır. Farkında olmadan vücudun su kaybetmesi birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Mevsim geçişlerinde bol su tüketmek çok önemlidir.