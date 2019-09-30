Spordan önce ve sonra kahve içmenin faydaları nelerdir?

Sayısız faydası olan kahve özellikle spordan önce ve sonra tüketildiğinde vücuttaki işlevini arttığı bilinmektedir. Etkili ve sağlıklı kilo vermeye yardımcı olan kahve spor yapanların spordan önce ve sonra tüketmeleri daha etkilidir.

SPORDAN ÖNCE VE SONRA KAHVE KAN DOLAŞIMINI DÜZENLER

Daha iyi bir spor için kaslarınıza daha çok oksijen gitmesi gerekir. İşte kahve bunu sağlıyor. Japonya'da yapılan araştırmalarda aşırı kahve tüketmeyen kişilerde, kahve içildikten sonraki 75 dakika boyunca kan dolaşımının yüzde 30 daha hızlı olduğu tespit edilmiştir.



Yapılan araştırmalarda, kafein maddesinin kasları koruduğu da ortaya çıkmıştır. Vücudun yaşlanmayla kas gücünü kaybetmesi kahve içenlerde daha yavaş gerçekleşiyor.



Spor sonrası kahve kaslar için yakıt görevi görür ve bir sonra egzersiz için daha güçlü olmanızı sağlar.

Spor yapmadan 30-35 dakika önce içilen kahve yağ yakımına destek veriyor ve egzersizde daha çok kalori yakmanızı sağlıyor. Üstelik bir fincan şekeriz kahvede sadece 1 kalori var.



Spor sonrası kahve ise kaslar için yakıt görevi görür ve bir sonra egzersiz için daha güçlü olmanızı sağlar.



Yoğun egzersizlerden önce içilen 2-3 bardak şekersiz kahvenin, spor ağrılarını azalttığı ve ağrıları önlediği de biliniyor.



Kahve tüketirken nelere dikkat edilmeli?

- Kahve tüketiminde aşırıya kaçmak yarar değil zarar verir. Kilonuza göre içebileceğiniz kahve miktarı kilo başına 6 mg.dır.



- Kahveyi her gün aynı saatte içmek kahvenin yarattığı dehidrasyonun ortadan kalkmasına sebep oluyor.



- Kahvenizi sağlıklı besinle birleştirin. Kahve kreması ve şeker kullanmak yerine, tarçın ve badem sütü ekleyebilirsiniz.



- Yatmadan en az 6 saat önce kahve tüketimini bitirin. Kahvenin geç saatlerde tüketilmesi uykusuzluk sorunu yaratabilir