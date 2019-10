Baş dönmesine ne iyi gelir? Baş dönmesi nasıl geçer ve hangi yiyecekler faydalıdır?

Günlük hayatta birçok insanın nadiren ya da sıklıkla karşılaştığı rahatsızlıkların başında baş dönmesi geliyor. Baş dönmesi kendi başına tıbbi bir durum değildir. Altta yatan başka bir rahatsızlığın belirtisidir. Sabahları dinlenmiş bir şekilde uyanmak yerine, kendinizi baş dönmesi ve sersemlik hissi ile yataktan kalkarken buluyorsunuz. Duş alırken odanın döndüğünü hissedebilir veya dişlerinizi fırçalarken baş dönmenizi dindirmek için bir dakikaya ihtiyacınız olabilir.

Baş dönmesi nedenleri şunlar olabilir:

iyi huylu paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV)

hipoglisemi

hipotansiyon

bazı ilaçlar almak

iç kulak problemleri

dolaşım problemleri

anemi, migren veya anksiyete gibi bazı durumlar

inme

yol tutması

kafa yaralanmaları

soğuk algınlığı gibi bazı hastalıklar

Baş dönmesini tedavi etmek, genellikle bu diğer durumlardan birinin tedavisini içerir.

BAŞ DÖNMESİ NASIL GEÇER? BAŞ DÖNMESİ TEDAVİSİ İÇİN BİRKAÇ YÖNTEM

Bazı yiyecekler ve besinler baş dönmesi semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Su

Dehidrasyon baş dönmesi sık görülen bir nedenidir. Başınız döndüğünde yorgun ve susadıysanız ve daha az idrara çıkıyorsanız, su içmeyi ve susuz kalmayı deneyin.

Zencefil

Zencefil hareket tutması ve baş dönmesi semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca hamile kadınlarda bulantı tedavisine yardımcı olabilir.

Zencefil çeşitli şekillerde alabilir. Diyetinize taze veya öğütülmüş zencefil ekleyin, zencefil çayı için veya zencefil takviyesi alın.

Bununla birlikte, doğal olsa bile her türlü takviyeyi almadan önce doktorunuza danışmalısınız. Takviyeler, sahip olduğunuz diğer tıbbi durumlara veya aldığınız ilaçlara müdahale edebilir.

C vitamini

Meniere'nin toplumuna göre, Meniere'de hastalığınız varsa, C vitamini almak baş dönmesini azaltabilir. C vitamini yönünden zengin besinler şunlardır:

portakal

greyfurt

çilek

dolmalık biber

E vitamini

E vitamini, kan damarlarınızın esnekliğini korumaya yardımcı olabilir. Bu dolaşım sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. E vitamini bulunabilir:

buğday tohumu

tohumlar

Fındık

kivi

ıspanak

D vitamini

D vitamini BPPV ataklarından sonra iyileşmenize yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Demir

Doktorunuz kansızlık olduğunu düşünüyorsa, sizi daha fazla demir almaya teşvik edebilir. Demir gibi gıdalarda bulunabilir:

KIRMIZI ET

kümes hayvanları

Fasulyeler

koyu yapraklı yeşillik