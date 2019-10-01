Beyincik sarkması nedir? Beyincik sarkması belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

4 tipi bulunan ve genellikle 20 – 30 yaşlarda görülen beyincik sarkması, beyincik dokusunun en uç kısımlarının kafatası içinden boyundaki omurilik kanalı içine sarkmasına denir. Baş dönmesi, boyun ağrısı, yutma güçlüğü, işitme kaybı gibi birçok belirtisi olan beyincik sarkması hastalığı ciddi ve riskli olduğundan dolayı mutlaka bir doktor kontrolüne ihtiyaç vardır. Peki beyincik sarkması tedavisi var mı? Belirtileri nelerdir? İşte ayrıntılar..

BEYİNCİK SARKMASI

Beyincik sarkması, beyinciğin alt uç kısımlarının foramen magnum adı verilen ve kafatasının boyun kısmında bulunan açıklıktan aşağıya doğru yer değiştirmesi durumudur. Fıtıklaşmış doku, beyin omurilik sıvısının (BOS) normal akışını engeller. Beyin omurilik sıvısı açıklık boyunca kolayca hareket etmek yerine, beyinciği daha da aşağıya doğru iter. Blokaj, omurilikte (syringomyeli) veya beyinde (hidrosefali) sıvı birikmesine neden olabilir.

BEYİNCİK SARKMASI TİPLERİ

Tip 1: En yaygın görülen tiptir. Hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülebilir. Bu tipte kafatasının arka kısmı küçük veya deforme olduğundan beyin sapı ve beyincik sıkılmıştır. Beyincik tonsilleri kafatasından sarkarak BOS akışını engeller. Chiari 1, omuriliğin içinde sıvı dolu bir kiste (syrinx) neden olabilir.

Tip 2: Doğumda mevcuttur ve bebekleri etkiler. Bir omurilik anomalisi olan ve spina bifida adı verilen doğum kusuru ile birlikte görülür. Spina bifidada omurga doğumdan önce kapanmaz ve omuriliğin bir kısmı bebeğin sırtındaki bu açıklıktan bir kese gibi çıkıntı yapar.

Tip 3: Bebeklerde görülen ve beyinciğin nadir fakat ciddi bir fıtıklaşmasıdır. Ensefalosel adı verilen doğum kusuruyla birlikte görülür. Ensefalosel bebeğin boynunun arkasında sıvı dolu kese şekilde oluşumdur.

Tip 4: Bebeklerde görülen nadir ve sıklıkla ölümcül seyreden bir malformasyondur. Beyincik düzgün şekilde gelişmediğinde ortaya çıkar.

Tip 0: Yeni tanımlanmış bir Chiari formudur. Bu formda beyincikte fıtıklaşma yoktur. Fakat hastalığa ait bazı belirtiler vardır.

BEYİNCİK SARKMASI BELİRTİLERİ

Ellerde ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma

Yutma güçlüğü

İşitme kaybı

Baş dönmesi

Boyun ağrısı

Vücudun üst kısmında zayıflık, ağrı ve sıcaklık duyusu kaybı

Denge kaybı ya da yürümede zorluk

Daha az sıklıkta görülen diğer belirtiler arasında vücutta genel kuvvetsizlik, kulaklarda çınlama, omurgada eğrilik, yavaş kalp atışı ve anormal solunum sayılabilir.

BEYİNCİK SARKMASI NEDENLERİ

Hamilelik sırasında enfeksiyon veya yüksek ateş

Hamilelikte folik asit gibi önemli vitamin ve besinlerin eksikliği

Genetik mutasyonlar

Hamilelik sırasında tehlikeli kimyasallara, yasa dışı ilaçlara veya alkole maruz kalmak