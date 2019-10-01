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Kalbiniz için 5 sağlıklı yaşam önerisi

Kalp hastalıkları tüm dünyada, yılda yaklaşık 17 milyon kişinin yaşamını kaybetmesine neden oluyor. Ülkemizde de kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin 200 bin civarında olduğu ve bu rakamın 2020'de ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Federasyonu, tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam gibi önlenebilir faktörlerin kontrol altına alınması ile kalp hastalığına bağlı erken ölümlerin en az %80'inin önlenebileceğini belirtiyor. Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Kabukçu, "29 Eylül Dünya Kalp Günü" nedeniyle kalp hastalıklarından korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 09:40
Kalbiniz için 5 sağlıklı yaşam önerisi

1. SİGARA EN ÖNEMLİ NEDEN

Tütün kullanan her iki kişiden biri bu nedenle yaşamını kaybetmektedir. Dünya genelinde önlenebilir ölüm nedenlerinin yaklaşık yarısından tütün kullanımı sorumludur. Özellikle sigara içen çocukların ve gençlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sadece kullanmakla değil pasif maruziyetle bile bebeklerde ani ölümler ortaya çıkabilir. Yapılan bir çalışma, sigara içen bir kişiyle bir arada yaşamanın, kalp hastalığı riskini %34 artırdığını ortaya koymuştur. Genç nesillere tütün kullanmanın tehlikelerini anlatmak ve sigaraya başlamalarını engellemek bir sosyal sorumluluk görevidir. Tütün kullanımını bırakmak kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük oranda düşürmektedir

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Kalbiniz için 5 sağlıklı yaşam önerisi
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