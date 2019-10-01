Yaş aldıkça kalbiniz saat gibi çalışmaya devam etsin

Yaklaşık 20 sene önce kalp krizi, 60 yaşın üzerindeki hastalarda görülürdü. Şimdilerde ise düzensiz beslenme, hareketsizlik, teknoloji esareti kalp krizi yaşını 45 yaşın altına kadar indirdi. Hatta son zamanlarda sıkça gençlerin kalp krizi geçirip hayatlarını kaybettiklerine şahit oluyoruz ve ülkemizde kalp krizi, sağlık problemleri arasında yüzde 42 ile ilk sırada yer alıyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ile birlikte yaşlılık ve kalp sağlığı ilişkisi yeniden masaya yatırıldı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, kalp rahatsızlığının artık bir yaşlılık hastalığı olmadığını ve genç yaştan itibaren kalp sağlığına özenle dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. "Dünyada ölümle sonuçlanan hastalıkların başında kalp hastalıkları geliyor.

Kalp ve damar hastalıklarından korunmak, genç ve dinamik bir vücuda sahip olmak için yapılması gerekenlerin başında sigara tüketiminden uzak durmak var. Sigara, gençlerin ömrünü ortalama 15 yıl ileriye götürüyor. Ailelere bu konuda büyük görev düşüyor. Sigara ile aile içinde erken yaşta tanışan bireyler, genç yaşta bağımlı hale geliyor. Sigara ile hiç tanışmamış bir bireyin yaşam ömrü, sigara tüketen bir bireye göre 2 kat daha fazladır" diyen Esen, özellikle aşırı şekerleme, unlu mamul, hayvansal (doymuş) yağ tüketimi, mısır şurubu içeren endüstriyel yiyecek tüketmenin kalbi 30 yaş yaşlandırdığının altını çiziyor.

KALİTELİ YAŞLILIK İÇİN "FİT YAŞLI" OLUN

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşlılık süreci geçirmek için yaşam tarzında da bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. Yaşlılığın hayattan emekliliğin olmadığını belirten Esen, "Herhangi bir spor salonuna üye olmadan basit egzersizlerle günlük hayatta hareketli olmak mümkün. Evinizin çevresinde bulunan yürüyüş parkurlarını kullanarak yürüyüş yapabilir ya da basit egzersizlerle bu süreci hareketli geçirebilirsiniz" diyor.

DÜZENLİ BESLENMEK KALP YAŞINI GENÇ TUTUYOR

Kalp yaşını genç tutmak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerekiyor. Hayvansal yağlar yerine beslenmenizde zeytinyağına, kırmızı et yerine balığa, hindiye yer açın. Sosis, salam, sucuk gibi işlem görmüş gıdalardan uzak durun ve en önemlisi de öğünlerinizde proteine, karbonhidrata ve vitaminlere dengeli bir şekilde yer açın.

ŞİMDİ HAREKET ZAMANI!

Yapılan araştırmalara göre dünyada ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada hareketsizlik geliyor. Modern yaşam bizi hareket ettirmekten uzak tutarken, hareketsizlik kalp sağlığımızı da doğrudan etkiliyor. Prof. Dr. Özlem Esen, sağlıklı bir kalp için haftada en az 3 gün orta tempoda yaklaşık 1 saatlik yürüyüşler tavsiye ediyor. Gün içerisinde de yakın yerlere yürümek, asansör yerine merdiven kullanmak gibi hayata daha çok hareket katacak aksiyonları almamızı tavsiye ediyor. "Egzersiz ile kan basıncı düşer ve egzersiz sırasında salgılanan mutluluk hormonları sayesinde kalp krizi riski azalır" açıklamasında bulunan Esen, gençlikte yapılacak yatırımlarla herkesin sağlıklı bir yaşlılık geçirilebileceğini ifade ederken, mutlaka ve mutlaka stresten kaçınılması gerektiğini de belirtiyor.