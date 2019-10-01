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bebeklerde kusmanın nedenleri nelerdir?

bebeklerde kusma problemi küçük gibi görünen fakat ihmal edildiğinde büyük problemlere sebep olan bir sorundur. Bebeklerde kusmanın nedenleri nelerdir? Bebeklerde kusma neden olur? Yeni doğan bebek emdikten sonra neden kusar? Gibi soruların cevaplarını uzman görüşleri alarak sizin için derledik. İşte bebeklerde kusma problemi ile ilgili tüm merak edilenler…

DHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 12:42
Yeni doğan bebeklerde kusmanın nedenleri nelerdir?

BEBEKLERDE KUSMA NEDENLERİ…

Bazı bebekler az miktarda kusarken, bazen de birkaç defa ağız dolusu kusar. Bu kusmalar genellikle ilk aylarda, bebek beslendikten kısa bir süre sonra gerçekleşir. Çünkü yeni doğanlarda yemek borusuyla mide arasındaki sfinkter olgunlaşmamıştır ve atılamayan mukus bu yolla çıkabilir. Daha büyük bebeklerde ise, besleme sırasında havayla karışan süt ya da mama yemek borusundan yukarı doğru çıkabilir.

Bebeğinizde buna benzer bir durumla karşılaşıyorsanız, besleme şeklinizi gözden geçirmenizde fayda var. Çünkü yanlış besleme şekli, bebeğinizin kusmasına neden olabilir. Örneğin bebeğinizi emzirirken hava yutması, aşırı yavaş ya da hızlı emmesi, gazının çıkartılmaması, kusmasına neden olabilir.

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