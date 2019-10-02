Gaz yapan yiyecekler ve içecekler nelerdir? Gaz yapan besinler nelerdir?

Vücudumuzda yediklerimiz ve içtiklerimiz gaz oluşumuna sebep olabilir. Özellikle çok acıktığımız zaman hızlı yemek yediğimizde midemizde gaz olur ve sindirim sistemini alt üst eder. Gazın oluşmasını önlemek için lokmaları yavaş ve tam çiğneyerek yutmak, yemekten sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak gerekir. Peki gaz yapan yiyecekler ve içecekler nelerdir? Gaz yapan besinler neler? İşte merak edilenler

GAZ YAPAN YİYECEK VE İÇECEKLER NELERDİR?

Günlük hayatta yediğimiz ve içtiklerimiz gaz oluşumuna sebebiyet verebilir. Haberimizin devamında gaz yapan yiyecek ve içeceklerin listesine yer verdik.

İŞTE GAZ YAPAN YİYECEKLER;

Soğan,

Fasulye,

Brüksel lahanası,

Brokoli,

Karnabahar,

Kuşkonmaz,

Enginar,

Elma,

Erik,

Armut,

Şeftali,

Sakız,

Tam tahıllı buğday ekmeği,

Kepekli tahıllar,

PEKİ GAZ YAPAN İÇECEKLER NELER?

Gazlı içecekler,

Süt,

Bira

ŞİŞKİNLİK VE GAZ PROBLEMLERİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Mide ve barsak hastalıkları

Hava yutmak

Sindirilmemiş besinler – besin intoleransları

Kronik kabızlık-ishal

İrritabl barsak sendromu