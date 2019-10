Kırmızı etin sağlığa olumsuz etkisi az

BUGÜN NELER OLDU

Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, kırmızı et ve işlenmiş etin sağlığa büyük bir olumsuz etkisi olmadığını gösterdi. Dalhousie ve McMaster üniversiteleri tarafından yaklaşık bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, bir gruba haftada üç gün tükettikleri kırmızı veya işlenmiş eti hayatlarının sonuna kadar tüketmemeleri, bir grubaysa 11 yıl boyunca tüketmemeleri söylendi. İlk grupta kırmızı et tüketmeye devam edenlerden 7 tane az kanser vakası görüldüğü, ikinci gruptaysa et tüketmeye devam edenlere göre 4 tane az kalp rahatsızlığı tespit edildiği belirtildi. Buradan yola çıkarak bin kişinin 11 yıl boyunca her hafta üç kez tükettikleri kırmızı eti kesmesi halinde 2 tipi diyabet vakalarının 6 tane daha az olacağı hesaplandı.