"Hiçbir aile sağlığı merkezinde zamanı geçmiş aşı uygulanmadı"

Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, aşının "sağlıklı su"dan sonra sağlığın korunmasında ve devamında en önemli etken olduğuna işaret edilerek, aşılar sayesinde beklenen yaşam süresinin ortalama 40'lardan 2 katı süreye çıktığı, birçok salgın yapan hastalığın aşılar sayesinde bittiği veya kontrol altına alındığı anlatıldı.

Türkiye'de en çok aşı uygulayan hekim grubu olan aile hekimlerinin, Türkiye'nin bebek ve çocuk aşılamasında yüzde 98'lere varan aşı yapılma oranıyla dünya sıralamasında üst sıralarda yer almasını sağladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kişinin, çocuğun ya da bebeğin sağlıklı hayatı söz konusu olduğunda çoklu aşı zaiyatı göze görülmez ve hesaplanmaz. Aşılar bazen hastalık etkeninin parçalarından bazen de belli miktarda zayıflatılmış etkenden yapılır. Pek çok deney ve kontrol sonrası ideal ısı belirlenir ve o ideal şartlarda saklanır. Bazı aşılar aynı anda pek çok etkene karşı koruyuculuk içerir ve karma aşılar olurlar. Örneğin Konjuge pnömococ aşısı (KPA). Bazıları ise tek bir etkene karşı üretilir ve etken adı ile anılır. Örneğin verem aşısı (BCG). Bazı aşılar tekli enjektör içinde olurken bazı aşılar çoklu flakonlar içinde olur. Özellikle flakon içindeki aşının belli bir kullanım süresi vardır ve bu süre bazen gün, bazen saattir. Aşıyı uygularken bu şartlara azami dikkatle kontrol eder ve uygularız. Her bebeğin ve yetişkinin aşı takvimi ulusal aşı takvimine uygun şekilde ve kendine özgüdür. Genelde çoklu aşılar için bu takvime uygun zaman aralığı içinde belli gün ve saatler arasında bebekleri çağırır, belli saate aşıyı açar ve uygularız. Kalan aşı kullanılmaz."

Aile hekimlerinin yaptığı aşıların, il sağlık müdürlükleri depolarından, ilçe sağlık müdürlüklerine ve aile sağlığı merkezlerine özel soğutuculu taşıma araçlarıyla getirdiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşıları temin ettikten sonra aile sağlığı merkezlerinde bulunan buzdolaplarında tutuyoruz ve ısıları Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen bir sistemle de anlık ısı takipleri yapıyoruz. Aşıların merkez depolardan kişiye uygulanınca kadar tüm hareketleri aşının üzerindeki barkod ile ATS de denilen Aşı Takip Sistemi'yle takip ediliyor. Bir aile hekiminin hiçbir şekilde zamanı geçmiş aşı uygulaması mümkün değildir. Hiçbir aile sağlığı merkezinde zamanı geçmiş aşı uygulanmamıştır."