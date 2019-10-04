Ayvanın faydaları nelerdir? İşte ayvanın bilinmeyen mucizevi faydaları

Yaz kış tüketilen bir besin kaynağı olan ayvanın faydaları oldukça fazladır. Vitamin ve mineraller açısından insan sağlığına yararlarıyla bilinen meyve bol miktarda lif kaynağı içeriyor. Kabızlık sorunu yaşayanların kullanmaktan çekindiği ayvanın faydaları ise saymakla bitmiyor. Vatandaşlar hem tok tutan hem de sağlıklı bir besin olan ayvanın faydalarını öğrenmek istiyor. Peki ayvanın faydaları nelerdir?

AYVANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sarı rengiyle bilinen ayva meyvesi bol miktarda vitamin içeriyor. Bunun yanı sıra iyi bir besin kaynağı olan ayvanın faydaları arasında; kanser riskini azaltması, kalp sağlığını koruması ve sindirimi kolaylaştırması özelliği yer alıyor. Haberimizin devamında ayvanın faydalarını madde madde bulabilirsiniz.

Soğuk algınlığına iyi gelir.

Soğuk kış aylarında ayva tüketilirse gribal enfeksiyona karşı koruyor. C vitamini, bakır, demir, potasyum ve magnezyum içeriği ile ayva bağışıklığı güçlendirir, inflamasyonu azaltır ve vücudu viral saldırılara karşı korur. Bunun yanı sıra olası hastalıklara karşı ayva en çok tercih edilen meyvelerin başında gelir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Zayıflamak ve tok kalmak isteyenler ayva tüketebilir. Sindirimi kolaylaştıran özelliğiyle bilinen ayva 4 mevsim tüketiliyor.

Enerji verir.

Kış mevsiminde hastalıklarla savaşırız. Vücudumuza enerji verici etkisiyle bilinen meyvelerden en çok tercih edileni ayva oluyor. İlaç takviyesi olmadan sağlıklı yoldan enerji depolamak için ayva yiyebilirsiniz.

Cilde iyi gelir.

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için meyve ve sebze tüketimini arttırmalıyız. İyi beslenmemiz dahilinde cildin esnekliğini koruyup, yaşlanmayı geciktirebiliriz.

Bağışıklığı güçlendirir.

Ayva kalbi kuvvetlendirip bağışıklığı güçlendirir. Basit önlem ile bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara dur demek mümkün olabiliyor. Bunlardan en önemlisi meyve tüketimini artırmak olabiliyor.

Kilo vermede etkilidir.

Ayva kilo vermede etkisiyle sizi hem tok tutar hem de sağlıklı bir şekilde metabolizmanızı çalıştırır.

Alerji oluşumunu önler.

Ayva meyvesi alerji oluşumunu önleyerek sizi olası reaksiyonlara karşı korur. Özellikle mevsimsel alerjilerde etkili olan ayva, mevsim değişiklerinde ortaya çıkan alerjilerin neden olduğu öksürük gibi rahatsızlıklara da çare olabilmektedir.

Tansiyonu dengeler, kalp ve damarları korur.

Tansiyonu düşürmek için tavsiye edilen yiyecekler arasında sebze, meyve ürünleri ilk sırada gelir. Ayvada tansiyonu dengeler ve kalp damar rahatsızlığına iyi gelir.

Saçları güçlendirir.

Ayva saçları güçlendirir, güç ve sağlıklı bir saçlara sahip olmanızı sağlar.

Kansızlığa iyi gelir.

Kansızlık yani demir eksikliği anemisine ayva iyi geliyor. Her gün aşırıya kaçmadan tüketilen ayva kansızlığa iyi geliyor.

Ağız kokusunu önler.

Ağız kokusuna neden olan yiyecekleri tükettikten sonra biraz ayva yemek hoş bir ağız kokusuna sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

Kanseri karşıtıdır.

Ayvanın etli kısmını oluşturan astrenjan (sindirim kanalı yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde mukozayı büzüştürmek amacıyla kullanılan maddeler) bileşikler tanenler olarak bilinir.

Bu tanenler kateşin ve epikateşindir, kalın bağırsakta kansere neden olan kimyasalları bağlarlar, mukoz membranı kanserlere, divertikülite (mukoza fıtığı) ve inflamatuar (iltihaplı) bağırsak hastalığına karşı korurlar.

AYVANIN İÇERİĞİ VE KALORİSİ

Uzmanlar tarafından tam bir ecza deposu olarak görülen ayva, zengin içeriği ile birçok hastalığa iyi gelmekte, birçok hastalığın da oluşumunu önlemektedir. Ayva meyvesi içerisinde yer alan demir, bakı ve çinko mineralleri, kırmızı kan hücrelerinin üretimi için önemlidir.

Kalori (kcal) 56

Toplam yağ 0,1 g

Kolesterol 0 mg

Sodyum 4 mg

Potasyum 197 mg

Karbonhidrat 15 g

Diyet lifi 1,9 g

Protein 0,4 g

A vitamini 40 IU

C vitamini 15 mg

Kalsiyum 11 mg

Demir 0,7 mg

Piridoksin 0 mg

B12 vitamini 0 µg

Magnezyum 8 mg