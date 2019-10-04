Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Bu besine dikkat! Yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor

Bu besine dikkat! Yanarsa , çiğ kalırsa yapıyor

Türklerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan , uygun koşullarda pişirilmezse insan sağlığını tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, fazla pişirilen dönerin kanserojen risk taşıdığını vurgulayarak, çiğ olarak tüketilirse de başta olmak üzere mide ve rahatsızlıklarına yol açtığını söyledi.

DHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 03:13
Bu besine dikkat! Yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor

Geleneksel Türk lezzetlerinden deyince çoğu kişi için akan sular duruyor. Yağlı ya da yağsız, pilav üstü, dürüm, ekmek arası, yanında patatesle, ayranla ya da tek başına… Herkesin tercihi farklı. Ancak uzmanlar, döner yapılırken hijyen koşullarına ve pişirilme süresine dikkat çekerek, fazla pişirilen dönerin kanserojen risk taşıdığını, çiğ olarak tüketildiğinde ise başta olmak üzere mide ve rahatsızlıklarına yol açtığını vurguladı.

ETİN PARLAKLIĞINA VE KOKUSUNA DİKKAT EDİN!

Döner yenilecek yerin hijyenik olup olmadığının çok önemli olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, "Et yenilecek yerin sirkülasyonu fazla olmalıdır yani etin bekleme ihtimalinin az olduğu yerleri tercih etmek gerekiyor. Bilinen, güvenilir yerlerde yemek daha uygundur. Döner yapımında kullanılan etin, bekletilmemiş, sağlıklı ve tecrübeli kişiler tarafından hijyenik şartlarda yapılması lazım. Etin bekletilip bekletilmediğini anlamak zordur, baharat katarak onu yok edebiliyorlar. Ama etin rengi, parlak olması ve kokmaması anlamak için öncelikli kriterlerdir" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu besine dikkat! Yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN