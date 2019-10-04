Kefirin faydaları nelerdir? Kefir nelere iyi gelir? İçeriğindeki maddeler nelerdir?

Özellikle Orta Asya bölgesinden itibaren çok eski yıllardan beri kefir her derde deva olarak kullanılır. Tüm dünyada ticari amaçla üretilen süt asidi ve alkol fermantasyonu ile yapılan kefirin faydaları saymakla bitmiyor. Hem tat olarak hem de evde yapılışı bakımından oldukça kolay ve faydalı olan kefirin içeriğindeki maddeler de önemlidir. Güçlü bir probiyotik olan kefir, en çok sindirim sistemine faydalıdır. Kanser riskini azaltır ve gerekli vitaminlerin vücuda alınmasını sağlar. Bağışıklık ve metabolizma güçlendirir. Peki; kefirin faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR? KEFİR NELERE İYİ GELİR?

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kefirin en önemli faydası bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Vücuttaki zararlı maddelerin üretilmesini durdurur, bağışıklığı ve bünyeyi kuvvetlendirir.

Sindirim sistemine yardımcı olur: Kefirin sindirim sistemine faydası büyüktür. Özellikle bağırsaklardaki zararlı mikropların oluşup çoğalmasını önler, yararlı olanları ise tutar. İshal, kabızlık gibi bağırsak rahatsızlıklarına birebirdir.

Kemik sağlığını korur: İçerisindeki kalsiyum sebebi ile kemik sağlığını korur ve güçlendirir. Günde 1 bardak kefiri düzenli içmek faydalarını uzun vadede görmemizi sağlayacaktır.

Sinirleri yatıştırır: İçerisindeki B vitamini sebebi ile sinirleri yatıştırır ve depresyonu azaltır. Aynı zamanda gevşeme ve uyku hissi yarattığından her gece yatmadan 1 bardak kefir içmek çok yararlı olacaktır.

Mide gazı ve ülseri önler: Midede rahatsızlık veren şişkinliği önlediği gibi aynı zamanda hücreleri de yeniler. Asitli içeceklerin yarattığı gazı azaltır ve gerekli kalsiyumun alınmasını sağlar.

KEFİRİN İÇERİĞİNDEKİ MADDELER NELERDİR?

Fermente bir süt içeceği olan kefir, sütün yapısında bulunan temel besin öğelerinin büyük çoğunluğunu içermektedir. İçeriğinde başta protein olmak üzere, kalsiyum, fosfor, magnezyum, selenyum, A, E, B1, B12 vitamini ve bağırsak florasını düzenleyen birçok yararlı mikroorganizma bulunmaktadır.

Kefirin Evde Yapılışı: Bir litre kaynatılmış ve ılıtılmış süt içine yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir kefir mayası eklenip, tahta kaşıkla karıştırılır. Cam şişe de ya da kavanozda 24 saat mayalanmasını bekledikten sonra ayran gibi sulu yoğun kıvama gelen kefirin plastik bir süzgeç yardımıyla süzülmesi gerekir.

Sonuç olarak; yüksek besin değeri ve sağlık üzerine etkilerinden dolayı çocukların, hamilelerin, yaşlıların ve laktoz intoleransı olan kişilerin günlük diyetlerinde 1 su bardağı kefir tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Yemeklerde yoğurt, ayran yerine tüketilebileceği gibi ara öğünlerde yanında meyve ile de tüketilmesi uygundur.