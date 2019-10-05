Rezenenin en belirgin özelliklerinden biri keskin kokusu ve tatsız oluşudur. Özellikle Hint ve Orta Doğu mutfağında kabuklarının baharat olarak da kullanılması rezenenin her anlamda şifa kaynağı olduğunu bizlere gösteriyor. Aynı zamanda rezene çayının da sıkça tüketilmesi sindirim ve mide rahatsızlıklarına çok iyi geliyor. Peki şifa deposu olan rezene çayının faydaları nelerdir? İşte şifa deposu rezene çayının faydaları…

REZENE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Rezene çayı antioksidan ve C vitamini barındırması sebebi ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kış aylarında grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bünyenin savaşmasını sağlar. Vücudu daha güçlü kılar.

Öksürük ve boğaz ağrısı için iyidir: Rezene çayının balgam söktürücü özelliğinden dolayı boğaz ağrılarını geçirir ve öksürük nöbetlerine son verir.

Kilo verdirmeye yardımcı olur: Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan rezene çayı idrar söktürücü özelliğe de sahip olduğundan hem tokluk hissi yaratır hem de yağ yakımını hızlandırır.

Mide rahatsızlıklarına birebir: Hazımsızlık, şişkinlik gibi mide şikayetlerinde iyileştirici etkiye sahiptir. Aynı zamanda bağırsak problemlerinde de oldukça faydalıdır. Rezene çayı sindirimi hızlandırır ve kişiyi rahatlatır.

Regl ağrılarını azaltır: Özellikle adet dönemlerinde sıkıntı çeken, ağrıları azalmayan kadınlar için rezene çayı birebirdir. Regl dönemlerinin daha az ağrılı geçmesini sağlar.

Kalbe iyi gelir, cilt sağlığını korur: İçerisindeki vitaminler sebebi ile kalp sağlığı için çok faydalı olmakla beraber cildimiz için de oldukça faydalıdır. Rezene çayı ciltteki kızarıklık ve tahrişi önler. Cilde parlaklık verir, cildin yenilenmesini sağlar.

Anne sütünü arttırır: Yeni doğum yapan annelerin en büyük sıkıntıları anne sütünün azalmasıdır. Ancak rezene çayı kullanımı anne sütünü arttırır ve bebeklerdeki gaz sancısını giderir.

Diş ağrısını giderir, ağız kokusunu engeller: Diş ağrısı çekmek oldukça sıkıntılı bir durumdur. Rezene çayının diş ağrısını azalttığı bilindiği gibi ağız kokusunu da engeller.