Bamyanın faydaları neler? Bamya yemeği nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Lif, demir, magnezyum, kalsiyum gibi mineralleri içerisinde bolca bulunduran bamyayı gün de 100 gram tüketmek vücudun ihtiyacı olan folik asit miktarının da yüzde yirmisini karşılamasına yardımcı olur. Genellikle ılık iklimlerde yer alan bu besini sevenler azınlık kesimde olsa da vücuda sağladığı faydalar nedeniyle tüketilmesi uzmanlar tarafından şiddetle önerilir. Peki, bamyanın faydaları nelerdir? Bamya yemeği nasıl yapılır? Sabah.com.tr olarak sizler için bu soruların yanıtlarını hazırladık…

BAMYANIN FAYDALARI NELERDİR?

Bamya, tüketilmesi vatandaşlar tarafından çok tercih edilmeyen bir besin olsa da vücut için oldukça faydalı vitamin ve mineralleri içerisinde bulundurur. İşte bamyanın faydaları…

Bamyanın içerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller:

Lif yönünden oldukça zengin bir besin olan bamya, sağlıklı yaşam sürmek ve hastalıklardan korunmak açısından oldukça etkili bir yiyecek türüdür.

Bağırsak hareketlerini düzenlemede oldukça yardımcı olur.

Kronik hastalıkların riskini azaltmada yardımcıdır.

Özellikle diyetisyenler tarafından tüketilmesi tavsiye edilir. İçerisinde bulundurduğu yüksek oranda lif nedeniyle tokluk hissi verir.

Vücutta bulunan kolesterolü düzenlemeye yardımcı olur.

Vücuda faydası olmayan bakterilerin vücut içerisindeki hareketlerini düşürür.

Yine içerisinde bulundurduğu bol miktarda demir ile vücuttaki demir ihtiyacını karşılar.

Magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller ile de vücuda faydalı bir etkisi bulunmaktadır.

Mide ve sindirim hastalıklarına karşı da fayda sağlar.

A ve C vitaminlerini de içerisinde bulundurur.

Bamya hangi bölgelerde yetişir?

Genellikle ılık iklimleri tercih eden Bamya, ülkemizde de Ege ve Marmara bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan kültürel bir sebzedir. Dünyada ise sıklıkla Japonya ve Hindistan'da yapımı gerçekleştirilir.

Diyabet tedavisinde sıklıkla kullanılır?

İçerisinde bulundurduğu yüksek miktarda lif nedeniyle vücuttaki sindirimi arttırması ve tokluk hissi yaratması nedeniyle özellikle diyabet tedavisinde kullanılır. Lifli besinler diyabet hastalarına sıklıkla önerilirken, bunların arasındaki en iyi seçeneklerden bir tanesi de bamyadır.

Öksürük ve boğaz ağrısına karşı birebirdir

İçerisinde bulundurduğu antibakteriyel ve antiseptik özellikleri nedeniyle öksürük ve boğaz ağrısına karşı oldukça etkili bir besindir.

Cildi gençleştirir

Bol miktarda C vitaminini bünyesinde bulundurduğundan dolayı cildin gençleşmesine ve sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlar.

Bamyanın besin değerleri nelerdir?

100 g bamyada aşağıdaki besin değerleri bulunur:

Kalori (kcal) 33

Karbonhidrat: 7 g

Lif: 3,2 g

Şeker 1,5 g

Protein 1,9 g

Folat: 88 mcg

Niasin: 1 mg

Piridoksin: 0.215 mg

Riboflavin: 0.060 mg

Tiamin 0.200 mg

Kalsiyum: 82 mg

Sodyum: 7 mg

Potasyum: 299 mg

Demir: 0,6 mg

C Vitamini: 23 mg

D Vitamini: 0 IU

A Vitamini: 716 IU

B6 Vitamini: 0,2 mg

E Vitamini: 0.36 mg

K Vitamini: 53 mcg

Bakır: 0.094 mg

Fosfor: 63 mg

Magnezyum: 57 mg

Manganez: 0.990 mg

Pantotenik Asit: 0.245 mg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 57 mg

Toplam yağ: 0,2 g

Doymuş Yağ: 0 g

Çoklu Doymamış Yağ: 0 g

Tekli Doymamış Yağ: 0 g

Kolesterol: 0 mg

BAMYA YEMEĞİ NASIL YAPILIR? BAMYA YEMEĞİ TARİFİ

Bamya pek çok kişinin damak tadına uymamasından dolayı, çok fazla tercih edilemeyen bir yemek türüdür ve pek çok kişi bu sağlıklı besinin yemeğinin nasıl yapılacağını bilmemektedir. Sizlere lezzetli bamya yemeği tarifi nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını hazırladık. İşte sofralarına lezzet katacak olan bamya yemeği tarifi…

BAMYA MALZEMELERİ:

500 gram bamya

250 gram az yağlı kuşbaşı kuzu eti

1 adet limonun suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

Dört buçuk su bardağı sıcak su

3 adet domates

Tuz

BAMYA YAPILIŞI:

Bamyayı yıkayıp kurulayın. Daha sonra başlarını koni şeklinde keserek temizleyin. Bir kaba alıp üzerine yarım limonun suyunu gezdirin. Biraz tuz serpin ve kabını sallayarak karıştırın. Zeytinyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine eti ilave edip, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Daha sonra yarım su bardağı sıcak su ilave edin. Rendelenmiş domatesleri ekleyip 5 dakika daha pişirin ve kalan suyu tencereye ilave edin. Etler iyice yumuşayınca bamya ve kalan limon suyunu katın. Tuzunu ayarlayın. Bamya yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.