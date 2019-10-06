Bu besine dikkat! Yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor

Geleneksel Türk lezzetlerinden döner deyince çoğu kişi için akan sular duruyor. Yağlı ya da yağsız, pilav üstü, dürüm, ekmek arası, yanında patatesle, ayranla ya da tek başına… Herkesin tercihi farklı. Ancak uzmanlar, döner yapılırken hijyen koşullarına ve pişirilme süresine dikkat çekerek, fazla pişirilen dönerin kanserojen risk taşıdığını, çiğ olarak tüketildiğinde ise başta ishal olmak üzere mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açtığını vurguladı.

ETİN PARLAKLIĞINA VE KOKUSUNA DİKKAT EDİN!

Döner yenilecek yerin hijyenik olup olmadığının çok önemli olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, "Et yenilecek yerin sirkülasyonu fazla olmalıdır yani etin bekleme ihtimalinin az olduğu yerleri tercih etmek gerekiyor. Bilinen, güvenilir yerlerde yemek daha uygundur. Döner yapımında kullanılan etin, bekletilmemiş, sağlıklı ve tecrübeli kişiler tarafından hijyenik şartlarda yapılması lazım. Etin bekletilip bekletilmediğini anlamak zordur, baharat katarak onu yok edebiliyorlar. Ama etin rengi, parlak olması ve kokmaması anlamak için öncelikli kriterlerdir" dedi.