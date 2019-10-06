Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir? İşte Hindistan cevizi yağının mucizevi faydaları!

Günümüzde oldukça sık kullanılan Hindistan cevizi yağının faydaları merak konusu olmayı sürdürüyor. Yüksek oranda doymuş yağ içermesinden dolayı diyet listesindeki yerini koruyor. Hem cilde uygulanan hem de yemeklerde kullanılan hindistan cevizi yağının vücuda sağladığı faydaları inanılmaz. Özellikle son yıllarda popüler olan bu yağın en belirgin özelliği saç ve tırnak güçlendirici olmasıdır. Vücudu nemlendirici etkisiyle bilinen bu yağ kadınların vazgeçilmez bakım kürü olarak tercih ediliyor. Peki hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR.

Hindistan cevizi yağı kalp sağlığını koruyarak olası rahatsızlıklara karşı vücudu dış etkenlerden korur. Sağlıklı kalbe giden yol, sağlıklı besinlerden geçiyor. İşte bu besinlerden birisi de Hindistan cevizi yağıdır.

KİLO VERMEYİ HIZLANDIRIR.

Hindistan cevizi yağı kilo vermeyi sağlayarak metabolizmanızın akışını hızlandırır. İçerisindeki yağ asitleri birçok hastalığın önlenmesinde yardımcı olabilmektedir. Vücuttaki toksinlerin de atılmasını sağlayabilmektedir.

YAŞLANMA KARŞITIDIR.

Hindistan cevizi yağı yaşlanma karşıtı olup cildi genç ve dinamik tutar. Hindistan cevizi yağı cildin kimyasal kullanmadan nem seviyesini arttırarak yumuşamasını sağlar.

SAĞLIKLI VE PARLAK SAÇLAR OLUŞUR.

Saçları gür ve sağlıklı yapan yağların başında Hindistan cevizi yağı geliyor. Bu doğal yöntemi kullanarak saçlarınız ipeksi bir görünüme kavuşur.

DİŞ BAKIMINA İYİ GELİR.

Kusursuz ve temiz dişlere sahip olmak imkansız değil. Hindistan cevizi yağı diş bakımına iyi gelerek ağız kokusunu engeller.

VİTAMİN VE MİNERALLER İÇERİR.

Hindistan cevizi yağı vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Bol miktarda protein, sodyum, potasyum, niasin, pantotenik asit, piridoksin, riboflavin, tiamin, C, E, K vitamini içerir. Vücudu dinç ve sağlıklı tutar.

VÜCUDU NEMLENDİRİR.

Hindistan cevizi yağı vücudu nemlendirir. Dört mevsim kullanabileceğiniz Hindistan cevizi yağı içerisindeki yağ asitleri sayesinde hem vücudu nemlendirir hem de çatlak oluşumunu engeller.

KAS AĞRILARINI DİNDİRİR.

Hindistan cevizi yağı kas ağrılarını dindirir. Özellikle egzersiz sonrası kullanmak isteyeceğiniz Hindistan cevizi yağı kas ağrılarını dindirir ve cildi yumuşatır.

ÇATLAK GÖRÜNÜMÜNÜ ORTADAN KALDIRIR.

Hindistan cevizi yağı çatlak görünümünü ortadan kaldırır. Cildin hızlı büyüme veya gerilmesiyle ortaya çıkan cilt çizgileri ya da bilinen adıyla çatlaklar sadece hamilelik sonrası değil bütün kadınları etkiler. Hindistan cevizi yağını kullanarak bunu en aza indirebilirsiniz.

MANTAR OLUŞUMUNU ENGELLER.

Hindistan cevizi yağı aktibakteriyel özelliği sayesinde mantar oluşumu engeller.

KÖTÜ KOKULARI ORTADAN KALDIRIR.

Hindistan cevizi yağı kötü kokuları engeller. Duş aldıktan sonra günde 2 kez hindistan cevizi yağını kötü koktuğunu düşündüğünüz bölgelere uygulayarak bunu en aza indirebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Hindistancevizi yağı uzun süre saklanabilir ve bozulmadan dayanabilir. Kilerde, buzdolabında veya serin bir ortamda iki yıla kadar depolanabilir.

Hindistan cevizi yağı saç bakımı, kozmetik, renklendirici yapımı, deterjan kokusu, gıda ve emülgatör olarak kullanılır.