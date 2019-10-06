Vücuda iyi gelen besinler arasında yer alan hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Hurmanın faydaları arasında yaşlanmayı geciktiren, anne sütünü artıran ve zayıflatan özelliği olması kadınların dikkatini çekiyor. Günde 2 ,3 tane aşırıya kaçmadan tüketebileceğiniz bir meyve olan bu besinin faydaları oldukça şaşırtıyor. Hem yüksek lif içermesiyle kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelirken hem de oruç tutarken uzun süreli açlık sebebiyle bozulan bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesinde etkilidir. Peki hurmanın faydaları nelerdir?

HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?

İnsan vücuduna inanılmaz etkileriyle bilinen hurmanın faydaları oldukça fazladır. Hem kilo verdiren hem de tok tutan özelliğiyle kadınların bir numaralı besini olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra Ramazan ayında sofralardan da eksik olmuyor. Her zaman güvenle tüketebileceğiniz hurmanın faydalarını haberimizde hazırladık.

Kansere karşı koruyucu etki gösterir.

Hurma kansere karşı koruyucu etki gösterir. Hurma, tok tutan ve posa kaynağı olan hem de içeriğindeki vitaminler sayesinde çok iyi kanser savaşçılarıdır.

Antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yüksek antioksidan içeriği ile hurma bağışıklık sisteminizi güçlendirerek tüm vücut işleyişini iyileştirir.

Cilt güzelliği ve sağlığının korunmasında rol oynar.

Hurma cilt güzelliği ve sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Cildin ne kadar güzel göründüğü değil ne kadar sağlıklı olduğu önemlidir. Her organ gibi cildinde sağlığını etkileyen faktörleri iyi bilmek gerekir.

Yüksek miktarda potasyum içeriği ile vücudun potasyum dengesini ayarlar ve tansiyon düzenlenmesine yardımcı olur.

B1, B2 vitamin içeriği ile sinir sistemini korur.

Hurma B1, B2 vitamin içeriği ile sinir sistemini korur. Vitaminler, hücrelerde metabolik reaksiyonlar için gerekli olan organik bileşiklerdir. Çoğu vitamin vücutta yapılmaz ya da vücuttaki yapımı yetersizdir. Günde belirli miktarda yiyeceğiniz hurma vitamin açısından size iyi gelecektir.

Hem bedensel, hem de zihinsel yorgunluğu yok etmektedir.

Gün içerisinde yorgun düşen bedeninizi hurma yiyerek canlandırabilirsiniz. Uzun süre enerji verir.

İftarda az miktarda hurma tüketimi, vücudu dinlendirici etki gösterir.

Ramazan aylarının vazgeçilmezi, haline gelen hurma iftarda az miktarda hurma tüketimi, vücudu dinlendirici etki gösterir.

Vücuda kan üretimi sağlamaktadır.

Hurma vücuda kan üretimi sağlar. Akciğerlerden oksijeni vücudun tüm hücrelerine taşıyan bir protein olan hemoglobin ile doludurlar. Tüm hücrelerde oluşan karbondioksiti ise hücrelerden toplayarak akciğerelere taşır ve karbondioksit nefesle dışarı atılır.

Kansızlığa son derece iyi gelmektedir.

Hurma kansızlığa iyi gelerek enerjinizi arttırır. Kansızlık, çeşitli nedenlerden dolayı vücut çok az miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi ürettiğinde meydana gelir. Hurma kansızlığa iyi gelir.

Kemik zayıflığını engellemektedir.

Yaşlıların ve çocukların güvenle tüketebileceği hurma kemik zayıflığını engeller.

Verem hastalığına karşı olumlu etkisi vardır.

Verem (Tüberküloz), sadece bir mikrobun sebebiyle ölüm oranı en yüksek hastalık olarak nitelendirilir. Hurma verem hastalığına iyi geliyor.

Böbrek yetmezliğine karşı oldukça faydalı bir meyvedir.

Uzmanlar böbrek hastalığında sağlıklı beslenmenin ana kural olduğunu belirterek, yanlış beslenme alışkanlıklarının sil baştan değişmesi gerektiğini belirtiyor. Hurma böbrek yetmezliğine karşı oldukça faydalı bir meyvedir.

Karaciğeri kuvvetlendirmektedir.

Karaciğerinizi güçlendirmek için sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakıp sağlıklı beslenmek yeterli. Hurmada karaciğere iyi gelen besinler arasında yer alıyor.

Anne sütünü artırmaktadır.

Doğumdan sonra sütün hemen gelmeyebilir. Sütün 1-3 gün arasında yavaş yavaş gelecek ve bebeğin emdikçe artar. Hurma anne sütünü arttırır.

Strese karşı iyi gelmektedir.

Günümüzde sebepleri artan stres, genelde insanların büyük çoğunluğunca olumsuz olarak görülse de bazı kişiler için motivasyon kaynağı olarak da karşımıza çıkıyor.

Balgam sökücüdür.

Hurma balgam sökücüdür. Balgam ve iltihap sökücü özellikleri mukus birikimini azaltır böylece rahat nefes almayı kolaylaştırır.

Hafıza kaybını engelleyici özelliği bulunmaktadır.

Hurma hafıza kaybını engelleyici özelliği bulunmaktadır.

KURUTULMUŞ 100 GR HURMANIN BESİN DEĞERİ

Kalori :300,4 kcal

Karbonhidrat : 72,9 gr

Protein : 2,2 gr

Kolesterol : 0

Lif (posa) : 9,3 gr

A vitamini : 0,5 gr

B1 vitamini : 0,1 mg

B2 vitamini : 0,1 mg

B3 vitamini : 2,2 mg

B6 vitamini : 0,153 mg

B9 vitamini (Folik Asit) : 24,9 mcg

C vitamini : 3 mg

Kalsiyum (Ca) : 59 mg

Demir (Fe) : 3 mg

Fosfor (P) : 63 mg

Sodyum (Na) : 5,4 mg

Potasyum (K) : 700 mg

Magnezyum (Mg) : 58 mg