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Bol su içmek sinüzit şikayetlerini azaltıyor!

tıkanıklığı, baş ağrısı, yüzde tıkanıklık hissi gibi şikayetleriniz başladıysa sinüzit olma ihtimaliniz ortaya çıkmış demektir. Özellikle de mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde ıslak saçla dışarı çıkmak sinüzite davetiye çıkarmaktan başka bir şey değil. Sinüzitten korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, sinüzit ile ilgili bilinmesi gereken önemli noktalara değindi.

Giriş Tarihi: 7.10.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 16:46
Bol su içmek sinüzit şikayetlerini azaltıyor!

SİNÜZİT NEDİR?

Bebeklikten ergenliğe kadar oluşumlarını tamamlayan ve çevresindeki kemiklerin içerisinde yer alan hava boşluklarına sinüs adı verilir. Yanak sinüsleri, alın sinüsleri, gözler arasındaki sinüsler( ön ve arka etmoid sinüsler), geniz bölgesindeki sinüsler olmak üzere insan vücudunda 5 çift sinüs mevcuttur. Sinüslerin tam olarak şekil almaları 22-24 yaşları arasında olmaktadır.

Sinüsler mukus oluşturan burun sisteminin bir parçasıdır, burun ve sinüsler günde yarım litreye yakın mukus salgılarlar. Bu sayede, toz parçacıklarını ve diğer bakterileri süpürürler. Sinüzit ise burun etrafına yerleşmiş sinüsleri döşeyen mukozanın iltihaplanmasına verilen bir addır. Sinüslerin buruna boşalma kanallarının dolu olması, mukus sinüsleri içerisindeki muko slier aktivitenin bozulması ve mukos içeriğinin değişmesi gibi durumlar sinüzit oluşumunu sağlar. Akut sinüzit, kronik sinüzit, subakut sinüzit, rekküren akut sinüzit ve kronik sinüzitin alevlenmesi gibi türleri vardır.

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Bol su içmek sinüzit şikayetlerini azaltıyor!
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