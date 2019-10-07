Kahvenin faydaları nelerdir? Kahve içmenin sağlığa inanılmaz yararları

Kahve, insanların daha az yorgun hissetmelerine yardımcı olabilir ve enerji seviyelerini yükseltebilir. Bunun nedeni, dünyada en çok tüketilen psikoaktif madde olan kafein denilen bir uyarıcı içermesidir. Kahve içtikten sonra, kafein kan dolaşımınıza emilir. Oradan beynine doğru gidiyor.

Kafein hemen hemen her ticari yağ yakıcı ilavede bulunur - ve iyi bir sebepten dolayı. Yağ yakmaya yardımcı olduğu kanıtlanmış az sayıdaki doğal maddeden biridir. Bazı çalışmalar, kafeinin metabolik oranınızı% 3-11 oranında artırabildiğini gösteriyor

Kafein, sinir sisteminizi harekete geçirerek yağ hücrelerinin vücut yağını parçaladığını gösterir.

Fakat aynı zamanda kanınızdaki epinefrin (adrenalin) seviyesini arttırır.

Kahve çekirdeğindeki besinlerin çoğu bitmiş demlenmiş kahvenin içine girer.

Bir fincan kahvenin içinde şunlar vardır:

B2 vitamini: Önerilen günlük alım miktarının %11'i.

B5 vitamini : Önerilen günlük alım miktarının %6'sı.

Manganez ve potasyum: Önerilen günlük alım miktarının %3'ü.

Magnezyum ve niasin (B3 vitamini): Önerilen günlük alım miktarının %2'si.



Tip 2 diyabet, şu anda dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen büyük bir sağlık sorunudur. İnsülin direncinin neden olduğu kan şekeri seviyelerinin yükselmesi veya insülin salgılamasının azalması ile karakterizedir. Kahve içenlerin tip 2 diyabet riski önemli derecede azalır.

Alzheimer hastalığı en yaygın nörodejeneratif hastalık ve dünya çapında demansın önde gelen nedenidir. Bu durum genellikle 65 yaşın üzerindeki insanları etkiler ve bilinen bir tedavisi yoktur. Bununla birlikte, hastalığın ilk başta meydana gelmesini önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Bu, sağlıklı beslenme ve egzersizi de içerir, ancak kahve içmek de inanılmaz derecede etkili olabilir.

Birçok araştırma kahve içenlerin Alzheimer hastalığı riskinin% 65'e kadar daha düşük olduğunu gösteriyor.

Karaciğeriniz yüzlerce önemli işlevi yerine getiren hayati bir organdır. Bazı yaygın hastalıklar öncelikle hepatit, yağlı karaciğer hastalığı ve diğerleri de dahil olmak üzere karaciğeri etkiler. Bu koşulların çoğu, karaciğerinizin büyük ölçüde skar dokusu ile değiştirildiği sirozlara neden olabilir.

Kahve sizi siroza karşı koruyabilir - günde 4 ya da daha fazla bardak içen kişilerin% 80 daha düşük bir riski vardır