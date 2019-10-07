Kantaron yağının faydaları nelerdir? Şifa kaynağı kantaron yağı faydaları!

Doğal yöntemlerle kullanılan kantaron yağı faydalarıyla şaşırtıyor. Hem vücuda uygulanan hem de içilen kantaron, cam şişelerde muhafaza edilir. Tarih boyunca yaralara iyi gelen ve kanamaları durduran özelliğiyle bilinen kantaron yağının mucizevi bir bitkidir. Şifa kaynağı olan kantaron cilt bakım yağı olarak kullanılabilir. Antiseptik özelliği sayesinde akne ve sivilce oluşumuyla savaşır. Peki Kantaron yağının faydaları nelerdir? İşte bol miktarda şifa içeren kantaronun bilinmeyen faydaları…

KANTARON YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Vücudumuza şifa kaynağı olan kantaron yağının faydalarını haberimizde derledik. İşte hiç bilinmeyen kantaron yağı faydaları

Yara ve yanıkların tedavisinde de sarı kantaron yağı kullanılır

Cildinizde yara veya iz varsa birkaç damla kantaron yağı kullanarak önlem alabilirsiniz. Cilt kırışıklıklarında, lekelerde, yaralarda, tahriş olmuş bölgelerde, cilt hücrelerini yenilemek, cildin esnek ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar.

İltihaplara karşı koruyucu görevi görür

İltihapları önlemeye karşı koruyucu görevi görür. Rahatsızlıkların bir numaralı sebebidir ve hayvansal gıda tüketimiyle tetiklenir. Karalahana, iltihaplanmadan kaynaklanan bu hastalıkları önleyici özelliğe sahiptir.

Hücre yenileyicidir

Kantaron hücre yenileyicidir. Onarıcı ve yenileyici özellikleriyle aşırı kuru ve çatlayan ciltler için iyi bir nemlendirici. Topuk, el-ayak, dirsek gibi çok kuru ve hassas yerleri yumuşatmak için idealdir.

Hemoroide iyi gelir

Vücudun hem iç hem dışında bulunan zararlı tüm bakteri ve parazitleri temizleyerek iltihaplanmaları engeller.

Güneş yanıkları için de kullanılabilir.

Yanık olan bölgelere yağ sürüldüğünde rahatlama acıyı azaltır ve rahatlama sağlar.

Sakinleştirici özelliği vardır

Kanamaları durdurur

Romatizma ağrılarına iyi gelir

Mide ağrılarına son verir

Kan şekerini düşürür

Böcek ısırıklarına iyi gelir

Uyku problemlerine iyi gelir

Güçlü antioksidandır

Saç dökülmesini önler

KANTARON YAĞI NASIL ELDE EDİLİR?

Öncelikle kantaron bitkisi, çiçeği ve sapıyla birlikte güzelce yıkanıp kurutulur. Kuruyan bitki parçalara ayrılıp bir kavanozun içine konur. Kavanoz doldurulmalı fakat bitkiler sıkıştırılmamalıdır. Bitkiyi parçalara ayırırken makas ya da bıçak kullanmamalı, elinizle parçalara ayrılmalısınız.

Kavanoza konan kantaron bitkisinin üzerine saf zeytinyağı doldurulur. Kavanozun ağız kısmına bir tül, tülbent ya da temiz ince bir bez koyarak kapatılır. Bu aşamada kavanozun kapağını kapatılmaz. Sarı kantaron bitkisinin özünü zeytinyağına bırakabilmesi için 5 gün boyunca güneşte bekletilir.

5 gün sonra kavanozun kapağı kapatılarak hava ile teması engellenir. 40-45 gün kadar güneşte bekletilir. Bu süreçte sarı kantaron bitkisi zeytinyağı ile karışacağı için yağ kırmızılaşacaktır. Ara sıra kavanozu ters düz ederek karışımı karıştırmak gerekli. Sürenin sonunda, kırmızı renge bürünen yağ süzülerek koyu renkli bir şişeye koyulur ve güneş almayan bir ortamda saklanır. Evde hazırlandığı ve katkı maddesi bulunmadığı için kullanım süresi de uzun olacaktır.