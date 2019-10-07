Sirkeli suyun faydaları nelerdir? Sirkeli suyun insan sağlığına faydaları ve zararları

Türk insanının mutfaktaki önemli yardımcı araçlarından olan sirke, salata ve turşu yapımında oldukça tercih edilmektedir. Yemeklerde kullanımının yanında, içerdikleri ile insan sağlığı açısından da önem arz eden bu sulu çözelti, çok eski tarihlerden bu yana ilaç yapımında da önemli bir görev üstlenmiştir. Sirkeli suyun faydaları bilimsel açıdan tam olarak kanıtlanmasa da, halk arasında saymakla bitmeyen faydaları bulunmaktadır. Gerek grip, gerek cildi güzelleştirmek gibi çeşitli amaçlarla yararlanılan sirke su, içeriğinde A, B1, B2, B6, C ve E vitaminlerinin yanı sıra pektin, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri barındırmaktadır.

SİRKELİ SUYUN FAYDALARI NELERDİR?

Bu denli zengin bir içeriğe sahip olan sirkeli su, belirli aralıklarla tüketimine bağlı olarak insan sağlığı üzerinde de oldukça faydalıdır. Peki, sirkeli suyun faydaları nelerdir? İşte, birbirinden önemli faydaları…

Kilo vermeye yardımcı olur. Aşırı kilo problemine sahip olan vatandaşlar, sirkeli su tüketimine paralel olarak daha hızlı bir süreçte kilo verir.

Grip ve soğuk algınlığına karşı direnç sağlar. Özellikle sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi problemler karşısında sirkeli su tüketimi insan vücudu için koruma kalkanı oluşturacaktır.

Tümörlü hücre oluşumunu engellerler. İçerisinde barındırdığı asit, olası tümörlü hücre oluşumunu engellerler ve DNA'nın yapısını korur.

Bağışıklığı güçlendirir. Zengin vitamin ve mineral kaynağı olan sirkeli su, bağışıklığın güçlü tutulmasında fayda sağlar.

Enerji kaynağıdır. Gündelik hayat içerisindeki yorgunluğun önüne geçer ve vücudun zinde tutulmasına kaynaklık eder.

Cildi diri tutar ve güzelleştirir. Cildin diri ve güzel tutulmasında önemli olan vitamin ve mineralleri barındırdığı için sirke tüketimi oldukça önemlidir.

Sindirim sistemine iyi gelir.

Ağız sağlığı üzerinde etkilidir.

Saçlara parlaklık verir.

Kalp dostudur.

SİRKELİ SU NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Sirkeli suyun tüketimi de dikkatli yapılmalıdır. Gerek elma gerekse üzüm sirkesi yemek kaşığına koyularak içilebilir. Eğer, tadı çok ekşi geliyorsa, suyun içerisinde bir yemek kaşığı sirke katıp karıştırabilir ve bu şekilde tüketebilirsiniz. Bunu günde bir kez, yemeği üzerinden 5-6 saat geçtikten sonra yapmaya dikkat etmelisiniz.

Sirkeyi sade olarak tüketmemeye mümkün olduğu kadar dikkat edin.

SİRKELİ SUYUN ZARARLARI NELERDİR?

Doğal bir sulu çözelti olan sirkeli suyun önemli zararları bulunmamaktadır; ancak aşırı tüketimi sonrasında çeşitli rahatsızlıklar baş gösterebilir. Bu yüzden, düzenli ilaç kullanan vatandaşların doktor tavsiyesi alarak sirkeli su tüketmesi gerekmektedir.