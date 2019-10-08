Armutun faydaları nelerdir? Armutun insan sağlığına yararları ve kalorisi

Armut, gülgiller familyasının Amygdaloideae alt familyasında sınıflanan Pyrus cinsine ait ağaç nitelikli bitki türleriyle, bu türlerden bazılarının yenilebilir meyvelerinin ortak adıdır. Kuzey ve Güney yarıkürelerinin ılıman iklim kuşağı ülkelerinde yetiştirilen armut, dünyanın en önemli meyve ağaçlarından birisi olarak öne çıkar. Öyle ki, armut ağacı tepeye doğru genişleyen ve olgunlaştığında 13 m'ye ulaşan boyuyla elma ağacından daha uzun ve daha diktir. 100 gramında 58 kalori vardır.

Böyle bir ortamda yetişen bu değerli meyve, içerdikleri de oldukça zengindir. Bu bakımdan da armutun faydaları insan sağlığı açısından önem arz eder. A,B,C ve K içeren armut, aynı zamanda önemli bir lif kaynağı olarak öne çıkar. Kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, sodyum, folik asit ile bakır manganez de barındırması bu meyvenin tüketilme sebeplerinden bir tanesidir.

ARMUTUN FAYDALARI NELERDİR?

Bu denli zengin bir meyve olan armut, doktorlar tarafından sıklıkla önerilmektedir. Bebekler, diyabet hastaları ve kilo vermek isteyenlere önerilen bu meyve, vücut sağlığına yarar sağlar. Peki, armutun faydaları nelerdir?

Kilo kaybı sağlar, zayıflatır. Zengin bir lif kaynağ olan armut, içerdikleri ile uzun süre tok kalmanızı; böylelikle kalori açığı oluşturarak zayıflamanıza olanak tanır.

Kanseri önler. Anti kanserojen özellikleri ile olası kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.

Bağışıklığı güçlendirir. Yapısında bulunan antioksidanlar sayesinde soğuk algınlığı, grip ve nezle benzeri hastalıklara karşı bağışıklığı güçlü tutar.

Sindirim sistemini düzenler.

Kalp sağlığına iyi gelir, kan akışını arttırır. Potasyum açısından zengin olmasından dolayı kalp sağlığına iyi gelir. Öte yandan, vücut genelinde kan akışını da arttırır.

Kemikleri güçlendirir. Armutun içerisinde bulunan mineraller, kemiklerin desteklenerek güçlü kalmasını sağlar.

Diyabet hastalara önerilir. Genellik doktorlar tarafından diyabet hastalarının öğünleri arasında bulunması tavsiye edilir.

Yüksek tansiyonu engeller.

Nefes darlığına iyi gelir.

Ateş düşürücü etkisi vardır.

ARMUTUN BESİN DEĞERİ VE KALORİSİ

Bir porsiyon, yani 100 gr armutun içerisindeki besin değeri ve kalori miktarı şu şekildedir;

- Kalori (kcal): 58

- Toplam yağ: 0,1 g

- Kolesterol: 0 mg

- Sodyum: 1 mg

- Potasyum: 116 mg

- Karbonhidrat: 15 g

- Diyet lifi: 3,1 g

- Şeker: 10 g

- Protein: 0,4 g

- A vitamini: 25 IU

- C vitamini: 4,3 mg

- Kalsiyum: 9 mg

- Demir: 0,2 mg

- D vitamini: 0 IU

- Piridoksin: 0 mg

- B12 vitamini: 0 µg

- Magnezyum: 7 mg