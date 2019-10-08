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Avokadonun faydaları nelerdir? İşte Avokadonun insan vücuduna bilinmeyen faydaları...

İçerisinde bol miktarda bulunan A ve E vitaminleri ile B vitaminleriyle potasyum da dahil olmak üzere pek çok yararlı ögeyi içinde bulunduran Avokadonun faydaları herkesçe merak ediliyor. Yüksek değeri olan ve yağ ile protein açısından da zengin içeriği bulunan besleyici olan bu meyvenin faydalarını merak edenler arama motorlarında avokadonun faydaları nelerdir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. , avokadonun faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.10.2019 01:11 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 01:18
Avokadonun faydaları nelerdir? İşte Avokadonun insan vücuduna bilinmeyen faydaları...

Zengin A ve E vitaminleri ve B grubu vitaminleri de içerisinde bulunduran son derece besleyici meyve avokadonun faydaları yoğun olarak vatandaşlarca araştırılmaya devam ediliyor. Yağ ve protein açısından da oldukça zengin içeriğe sahip bu meyveyi yemek vücudunuza yapacağınız en büyük iyiliklerin başında geliyor. Öte yandan vatandaşlar bu meyvenin içeriğini merak ederek avokadonun faydaları nelerdir? şeklinde arama motorlarında araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, avokadonun faydaları nelerdir? İşte bu sağlıklı besleyici meyvenin tüm özellikleri...

AVOKADONUN FAYDALARI NELERDİR?

Sağlıklı ve besleyici bir meyve olan avokadonun faydalarını besin değerleri tablosunu içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte avokado meyvesine ilişkin tüm bilgiler...

İçerisinde oldukça zengin vitamin ve mineraller nedeniyle yeterli beslenmeyenler için önemli yere sahiptir. Üreme sistemini korur, sağlıklı kalmasını ve düzgün çalışmasını sağlar. İçerisindeki doymamış yağ asitleri kolesterolü dengeleyici ve yükselmesini önleyecek etkileri vardır. Avokadonun zengin demir kaynağı olması kansızlık yaşayanlara faydalı etkilerde bulunur. Bünyesinde bulunan mineraller, protein ve vitaminler ile hamile kadın ve küçük yaştaki çocukların beslenmesinde faydalıdır.

100 gram avokado165 kaloriyi içerisinde bulundurur. Avokadoda 14 mineral hücre yenilenmesini sağlar. Yaşlanma karşıtıdır ve cildi yaşlanmaya yönelik tüm zararlı etkilerden adeta bir zırh gibi korur. %30 oranlarında doymamış yağ içerdiğinden vücutta bulunan kolestrolü dengeler ve artmasını önler. Kalp ve damar hastalıklarının en önemli koruyucularındandır. Öte yandan Ülser hastalarının yakınmalarında da iyileştirici özellikleri bulunur. Avokadoda A, B1, B2, B3, B6, C, E, K vitamini, demir, potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum ve çinko gibi mineraller bulunmaktadır.

Mutluluk hormonu olan seratonin içerdiğinden ruh sağlığımız üzerinde de etkilidir. Yüksek potasyum sayesinde uyuşukluk yaratan ve depresyona sokan tüm etkilerden korur. Kandaki alkalin dengesini düzenler, kırmızı kan hücrelerini yapan avakado tam bir demir kaynağıdır. Zengin A, C ve E vitaminleri bulunur. Glutathion ve Lutein gibi antioksidan maddeler ihtiva eder. Kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Kalp damarı tıkanma ve daralma ve daralmasından korur.

Kanda bulunan kötü kolesterol azaltıcı tekli doymamış yağları da içerisinde bulundurur. Protein oranı diğer meyvelerden daha fazladır. Glutamin ve glutamik asit asparagin, aspartik asit, gibi serbest haldeki aminoasitleri diğer meyvelerden daha yüksek oranda bulundurur. Vücuttaki zararlı toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. Egzema ve sedef rahatsızlıklarında rahatlatıcı özelliğe sahiptir.

AVOKADONUN BESİN DEĞERLERİ

Avokadonun 100 Gramında bulunan besin değerleri,

  • Yağ (g)13,8
  • Doymamış Yağ Asitleri (g)11,5
  • Doymuş Yağ Asitleri (g)2,2
  • Enerji (kcal)143 kJ600
  • Protein (g)1,6
  • Lif3,0
  • Karbonhidrat (g)4,6
  • İÇERİSİNDE BULUNAN MİNARELLER (Miligram)
  • Kalsiyum9,50
  • Çinko0,61
  • Demir0,75
  • Fosfor36,5
  • Mangan0,20
  • Magnezyum36
  • Potasyum477
  • Sodyum5,10
  • Bakır0,34

İÇERİSİNDE BULUNAN VİTAMİNLER

  • Pantotenik Asit (mg)0,96
  • Tiamin (mg)0,10
  • Riboflavin (mg)0,10
  • Vitamin C (mg)10,2
  • Vitamin E (mg)2,92
  • Vitamin A (IU)343
  • Niacin (mg)1,68
  • Vitamin B6 (mg)0,24
  • Folik Asit (mg)0,04

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Avokadonun faydaları nelerdir? İşte Avokadonun insan vücuduna bilinmeyen faydaları...
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