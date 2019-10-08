Kalp hastalığı bu meslekleri tehdit ediyor!

Stres ve düzensiz yaşamın olduğu meslek gruplarında kalp ve damar hastalıklarını daha çok gördüklerini belirten Kardiyoloji Uzmanı Begüm Öztürk, "Üst düzey yöneticiler, milletvekilleri, politikacılar, muhabirler, doktorlar tehlike altında. Kişi mesleğini değiştiremez ama stresi yönetmeyi öğrenmelidir" dedi.

Kalp damar hastalıklarının en önemli nedenleri arasında stres faktörü görülüyor. Fiziksel aktivite eksikliği ve sigara ise bu riski daha da artırıyor. Türk insanının stresi yönetme konusunda zorlandığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Begüm Öztürk, bu hastalığın tehdit ettiği meslek grupları ve alınması gereken önlemleri sıraladı.