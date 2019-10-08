Kan vermenin faydaları nelerdir? Maddeler halinde kan vermenin faydaları

Bilinen bir gerçek olarak kan vermenin insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçılarından bağışlanan kan en güvenli kandır. Çok sayıda kişi ise kan vermenin sadece karşı taraftaki insana yardım etmek maksadıyla olduğunu düşünür ama öyle değildir. Kan bağışı bir insani yardım olmasının yanı sıra kendi sağlığının için de çok faydalıdır. Peki, kan vermenin faydaları nelerdir?

İşte maddeler halinde kan vermenin faydaları…

KAN VERMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kan verme insan vücudu için oldukça önemli ve faydalıdır. Günlük yaşantıda herhangi bir zararı olmayan kan bağışı vücuttaki kalp krizi ihtimalini de yüzde 90 azaltıyor. Baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinen kan bağışı bunların dengelenmesinde önemli rol oynar.

İşte madde madde kan bağışı…

Kan verdiğinizde vücudunuzdaki kan hücreleri yenileniyor bu da daha sağlıklı ve daha güçlü olmanızı sağlıyor.

Kan bağışı kalp krizi ihtimalini yüzde 90 oranında azaltıyor

Baş ağrısına iyi geliyor

Stres gibi rahatsızlıkların çözümü

Yüksek tansiyona iyi gelir

Kanda bulunan yüksek yağ oranını düşürür

Kemik iliğinin yağlanmasını önler

Kan grubu taramasından ücretsiz yararlanırsınız

Düzenli olarak kan vermek vücudu yeniler

Kan verildiği zaman kan yapan organlar uyarılır ve kan yapmaya sevk edilir

KİMLER KAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?

Kan bağışında bulunmaya karar verseniz dahi bu işlemi yapabilmek için belli başlı şartlara sahip olmanız gerekmektedir. Bunlar;

18-50 yaş aralığında olmanız gerekmektedir.

Ağırlığı en az 50 kg üzerinde olmalı

Emoglobin ölçümü normal olan herkes (en sık 2 ay ara ile) yılda dört kez kan bağışında bulunabilir.