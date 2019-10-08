Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi oldukça fazla olan limonlu su her kadının vazgeçilmezi haline geldi. Bu durumu alışkanlık haline getirenler genellikle sabahları aç karnına uyandıklarında ılık suya limon damlatıp içiyorlar ve böylelikle gün boyu fiziksel ve zihinsel zinde kalmaya çalışıyorlar. Limonlu suyun faydaları saymakla bitmez. Hem bünyeyi temizlediğinden hem de vitamin deposu olan limonlu su içmek kişiye çok sağlıklı bir durumdur. Özellikle kış aylarına yavaş yavaş girdiğimiz şu dönemlerde; gribal enfeksiyonlardan bizi koruyacak olan limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su içmek zayıflatır mı? İşte şifa deposu limonlu suyun faydaları…

LİMONLU SUYUN FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık sistemini güçlendirir:

Limonlu su bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeceklere bir alternatif oluşturur ve özellikle kilo vermek isteyenler için iyi bir yöntemdir. Aynı zamanda büyük bir C vitamini kaynağı olduğu için vitamin ve potasyum bakımından oldukça zengindir.

Boğaz ağrısını önler:

Limonlu su içmenin boğaz ağrısını önlediği bilinir. Özellikle ılık limonlu su içmek, bu durumu önleyici etkiye sahiptir.

İltihapları önler:

Limonlu su içmek, kişinin bünyesinde yer alan iltihapları önler ve buradaki asitleri yok eder. Eklemlerdeki asit dengesini korur.

Kanser önleyicidir:

Limonlu su içmenin en önemli faydalarından bir tanesi de kanseri önleme büyük önem taşımasıdır. Özellikle kişide bulunan tümörü önlediği ve kanser riskini azalttığı yapılan araştırmalar arasına girmiştir.

Böbrek taşlarına karşı koruyucudur:

Limonlu su, böbrek taşlarını korumada çok önemli bir faktördür. Büyük boyutlu olanları olmasa da normal boyutlu böbrek taşlarının vücuttan atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bünyeye lazım olan suyu geri kazandırır ve bu şekilde böbrek taşı oluşum riski de azaltılmış olur.

Karaciğer sağlığı için önemli:

Karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirdiğinden önemli bir durumdur ve kanın oksijen durumunu düzenlemede büyük rol oynar.

Kabızlığa iyi gelir:

Kişinin ikinci beyni olarak kabul edilen bağırsaklar en önemli organlardan bir tanesidir. Özellikle kabızlık şikayeti çekenler için limonlu su içmek iyi gelecektir.

Ağızdaki aftlardan kurtulmak için ideal:

Ilık limonlu su ile ağzı çalkalamak ağız ülserlerinden bizi korur ve aftlardan kurtulmamıza yardımcı olur.

Diş eti rahatsızlıklarını önler:

Ağızdaki aftların dışında şişmiş diş etlerine limonlu su içmek iyi gelir.