Melisa Çayı nasıl yapılır? Sakinleştirici etkisiyle Melisa Çayı faydaları!

Bitki çayları birçok sağlık sorununun çözümü olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Çoğu bitki çayının yararlarının neredeyse hepsini kendisinde taşıyan Melisa Çayı faydaları saymakla bitmiyor. Halk arasıda genel olarak oğul otu olarak anılan bu bitki baharat olarak da kullanılabiliyor. Peki Melisa Çayı'nın faydaları nelerdir? İşte sakinleştirici etkisi ve daha birçok yararıyla Melisa çayı faydaları ve hakkında merak edilenler…

MELİSA ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Antiseptik özelliğiyle melisa çayı uçuk ve ağız içi yaralarının bir numaralı ilacıdır. Saç derisinde oluşan egzama ve mantar gibi sorunlara da çözüm oluyor. Böcek ve sinek ısırıklarında meydana gelen kızarıklıkların geçmesini hızlandırıyor.

Aynı zamanda sedatif özellikler gösterirken vücutta sakinleştirici etki gösteriyor. Bu özelliği sayesinde stres, gerginlik ve depresyon gibi psikolojik problemlerin geçmesinde önemli bir rol oynuyor.

Yine strese bağlı oluşan uykusuzluğun da çaresi olduğu biliniyor.

Melisa çayı sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek olurken birçok mide problemine çözüm oluyor.

Yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayanlara destek oluyor ve tansiyonu dengeliyor. Hafızayı güçlendirirken konsantrasyonu arttırıyor bu sayede ileri yaşlarda görülen alzhemier hastalığına engel oluyor. Sindirim sistemine olan etkileriyle kilo verme sürecini hızlandırıyor.

Doğal bir ağrı kesici görevi görüyor. Kadınların korkulu rüyası olan (regl) sancılarının ağrısını hafifletiyor. Son olarak melisa çayı cildin güneş ışığından alabileceği zararlı ışınlarına karşı koruyor. Bu nedenle aslında düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor.

Ancak her bitki çayında olduğu gibi günde bir bardaktan fazla içilmemesi gerekiyor.

MELİSA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

1 çay kaşığı kurutulmuş melisa otu ile 1 su bardağı suyu kaynatarak demleyin. Su kaynadıktan sonra içerisine melisa otu koymanız gerekiyor. Tüm bitki çaylarında kaynamış su içinde bitkiyi sonradan eklemeniz daha yararlı olacaktır.

Çayın lezzetini arttırmak için genellikle şeker kullanılır ancak bu çok yanlıştır. Çayı tatlandırmak için kesinlikle şeker konulmamalı hatta melisa çayı sade bir şekilde tüketilmelidir. Bunun nedeni ise içinde bulunan bileşenlerin farklı maddelerle bir araya geldiğinde zehirleme gibi olumsuz etkiler ortaya doğurabilmektedir. Zehirleme potansiyeli yüksek olduğundan günde bir bardaktan fazla da içilmemesi gerekir. Uzmanlar maksimum iki fincan içilmesini öneriyor. Genel olarak kahvaltıdan hemen sonra veya akşam yemeğinden sonra içilmesi önerilmektedir.

Eğer düzenli olarak melisa çayı tüketiyorsanız 10 gün içtikten sonra mutlaka 1 haftalık bir ara vermeniz gerekmektedir. Bunların yanı sıra antidepresan ve tansiyon ilaçları gibi devamlı içmeniz gereken ilaçlarınız varsa bu gibi bitki çaylarını içmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Aynı şekilde hamilelik dönemlerinde de kadınların melisa çayı tüketmesi önerilmemektedir. Antioksidan içeriğiyle kilo vermeye yardımcı olan bu bitki, sadece yaptığınız diyete destek olur sadece bu çayı içerek zayıflamanız mümkün değildir.

Zayıflamak istiyorsanız mutlaka uzman bir diyetisyenden destek almalı, sağlıklı beslenip spor yaparak kilo vermeye çalışmalısınız.

Melisa çayı zararları da bilinmesi gerekir. Fazlasını tükettiğiniz durumlarda ciltte kızarıklık ve kaşıntı, şişlik, mide bulantısı gibi alerjik reaksiyonlarla karşılaşabilirsiniz.