Omega 3'ün faydaları nelerdir? İşte Omega 3'ün bilinmeyen faydaları...

Deniz ürünleriyle birlikte süt ve süt ürünlerinde bolca bulunan omega 3'ün faydalaları vatandaşlarca oldukça merak ediliyor. İçerisinde bulunan ve bebeklerden yaşlı insanlara kadar her yaştan insana oldukça fazla katkısı olan omega 3'ün faydaları arama motorlarında vatandaşlarca yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Peki Omega 3'ün faydaları nelerdir? İşte detaylar...

OMEGA 3'ÜN FAYDALARI NELERDİR?

Omega 3'ün faydaları ve hakkında bilinmeyen tüm detayları sizler için haberimizde derledik. İşte tüm bilgiler...

Omega-3 her yaştan insanda hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği durumlarını düşürdüğü tespit edilmiştir. Bel çevresi yağlarının artamasını engeller, insülin direnci, yüksek trigliserit, yüksek kan basıncı ve düşük HDL miktarı metabolik sendrom belirtilerini düşürür. İltihabın vüuttan arınmasında en önemli mücadelel aracıdır. Bağışıklığı arttırır.

her yaştan insanda bozukluğu ve dikkat eksikliği durumlarını düşürdüğü tespit edilmiştir. Bel çevresi yağlarının artamasını engeller, direnci, yüksek ve düşük HDL miktarı sendrom belirtilerini düşürür. İltihabın vüuttan arınmasında en önemli mücadelel aracıdır. Bağışıklığı arttırır. Bağışıklık sisteminde meydana gelen hastalıklara karşı zırh işlevi görür. Davranış bozukluklarının tedavi edilmesinde omega-3 faydalıdır . Şizofren ve bipolar bozukluk sahibi hastalarda omega-3'ün davranış bozukluğunu azalttığı görülmüştür.

. Şizofren ve bozukluk sahibi hastalarda davranış bozukluğunu azalttığı görülmüştür. Omega-3 alzheimer hastalığı riskini düşürür Araştırma ve deneylerin bulgularına göre omega-3 bağırsak kanseri riskini %55 oranında azaltmaktadır. Çocuk astımında tedavi edicidir. Karaciğer yağ oranını düşürür. Eklem ve kemik sağlığı için önemlidir. Menstrüal ağrılar için birebirdir. Uykuyu düzenler

Araştırma ve deneylerin bulgularına göre bağırsak kanseri riskini %55 oranında azaltmaktadır. Çocuk astımında tedavi edicidir. Karaciğer yağ oranını düşürür. Eklem ve kemik sağlığı için önemlidir. ağrılar için birebirdir. Uykuyu düzenler Depresyon rahatsızlığının tedavi edilmesinde kullanılır? Anlık endişe ve sinir olarak ortaya çıkan anksiyete problemine iyi gelir. Yapılan araştırmalara göre omega-3 içeren besinleri tüketen hastalarda depresyon ve anksiyete semptomlarının azaldığı görülmüştür. Omega-3 göz sağlığına iyi gelir. İçerisindeki DHA maddesinin insanlarda eksikliği halinde görme problemleri oluşabileceği görülmüştür. Görme bozuklukları ve körlük riskini omega-3 tüketerek azaltmanız mümkündür.

Hamilelik ve bebeklik döneminde omega-3 tüketimi beyin sağlığı için son derece faydalıdır. Bebeklerde beyin gelişiminde önemli rol oynar. Hamilelik döneminde omega 3 tüketimi çocuklarda zekanın artması, daha iyi iletişim ve sosyal beceriler, davranışsal bozuklukların azalması, gelişim bozukluğu riskinin azalması, otizm ve serebral palsi hastalığı riskinin azalması gibi etkiler göstermektedir. Kalp krizi ve spazmı riskini azaltır.

Omega-3 kalp sağlığına yararlıdır. Balık yemek bu konuda hastalığı bulunan kişiler için idealdir. Trigliseritin %15-30 azalmasına yardımcı olur. Kan basıncını azaltır. İyi kolestrol oranını arttırır. Kandaki pıhtılaşmayı engeller. Cilt sağlığında omega-3 kullanımı öenmlidir. Ciltteki kırışıklık ve yaşlılığı giderir, nem oranını yükseltir. Tüm bu faydalarının yanı sıra omega-3 yağı tüketiminin görülmüş herhangi bir zararı yoktur.

OMEGA-3 HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Omega-3 yağını eczanelerden hap şeklinde alabileceğini gibi omega-3 yönünden zengin besinleri tüketerek de alabilirsiniz.

Omega-3 yağının zengin olduğu besinlerden bazıları şöyle;

Deniz ürünleri ve balık ton balığı, somon, sardalya v.b

Chia tohumu, keten tohumu, ceviz

Kanola yağı, soya fasülyesi yağı, keten tohumu yağı

Yumurta, süt, yoğurt