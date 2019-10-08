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'dan çağrısı

, "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. , risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır." dedi.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 09:48
Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır." dedi.

Bakan Koca, "Risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, aşırı kilolu olanların, huzurevi ve bakımevi gibi ortamlarda yaşayanların, astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların, çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

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Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı çağrısı
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