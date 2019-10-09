Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 besin nelerdir? İşte asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 besin

Asla tüketilmemesi gereken 5 nelerdir? İşte asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 besin

tüketme akımı (Raw Foodism), besinlerin işlem görmeden ve pişirilmeden yenmesinin çok daha sağlıklı olduğunu savunur. Çiğ sebze tüketiminin sindirim ve genel sağlığa çok daha faydalı olduğu inanılır. Ancak bazı yiyecekler var ki hiçbir şekilde çiğ tüketime uygun değildir. İşte çiğ tüketmememiz gereken 5 tehlikeli besin...

Giriş Tarihi: 9.10.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 10:55
Asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 besin nelerdir? İşte asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 besin

BROKOLİ

Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri lezzet olarak tüketilebilir sebzelerdendir. Ancak çiğ bir şekilde tüketildiklerinde çok daha fazla şişkinlik hissi verirler. Bu yüzden onları pişirmenizde fayda var.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 besin nelerdir? İşte asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 besin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN