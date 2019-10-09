Elmanın faydaları nelerdir? Elmanın insan sağlığına mucize faydası

Aslında çoğu kişinin favorisi olan bu meyvenin faydaları gelen olarak insanlar tarafından bilinmemektedir. Ciltten bağışıklık sistemine birçok yararı bulunan bu meyve uzmanlara göre her gün mutlaka 1 adet tüketilmesi gerekiyor. Hafızayı ve bağışıklık sistemine güç katması nedeniyle sadece kendinize değil çocuklarınızın da küçük yaştan itibaren tüketmesini sağlamak gerekiyor. Peki, elmanın faydaları nelerdir? Elmanın içinde hangi vitaminler bulunuyor. İşte tüm bu soruların cevapları…

ELMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Günlük hayattaki yoğunluk nedeniyle kişiler genel olarak unutkanlıktan bolca şikayet ediyor. Oysa ki her gün ara öğünlerinizde tükettiğiniz bir adet elma sayesinde hafızanızı güçlendirmeniz mümkün. İçerdiği demir ve fosfor sayesinde hem vücudunuzun dinç olmasını sağlıyor hem de zihni açıp hafızanızı kuvvetlendiriyor.

Elmanın yararlarından bir tanesi de sinirleri yatıştırıp sakinleştirmesi olarak biliniyor. Kan basıncını düşürüyor ve nefes alışverişlerinizi yüksek oranda rahatlatıyor. Bireyin kalp atışını düzenlediğinden rahatça uykuya dalmanıza yardımcı oluyor. Stres seviyesini yüksek miktarda azalttığında uyku kaliteniz oldukça artıyor.

Her gün tüketilen bir adet elma sayesinde saymakla bitmeyecek olan faydaların arasında kansere karşı koruyucu özelliği de bulunuyor. Özellikle çağımızın en korkutucu hastalığı olan kanserin, akciğer ve kolon tiplerine büyük önlem almanıza yardımcı olabilir. Bu özelliği ise içeriğindeki C vitamininden kaynaklanıyor. Bu vitaminin en yoğun olarak bulunduğu yer ise elmanın kabuğu oluyor.

İçeriğindeki lif sayesinde bağırsaklardan geri emilimi azaltıyor ve kötü kolesterolün düşmesine destek oluyor. İyi kolesterolün ise artmasına neden oluyor. 100 gram elmada 2 gram lif içeriyor. Bu sayede ise bağırsak hareketlerini tetikliyor.

Cilde canlılık veriyor ve kolojen yapımını destekliyor. Aynı zamanda cilt sağlığı için elzem ve bakır minarellerini oldukça içinde barındırıyor. Cilt kanserini önleyen A vitaminini de içinde bulunduruyor.

Diş temizliğinde önemli bir rol oynadığı herkes tarafından biliniyor. İyice yıkadıktan sonra kabuğuyla beraber yenilen elma diş temizliğine katkı sağlıyor.

İleri yaşlarda gelişen Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına karşı da koruyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde sinir sisteminin uğrayacağı hasarı önleyerek bu tip hastalıklara karşı koruyucu kalkan oluyor.

Vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek kış aylarına girdiğimiz zamanlarda bolca tüketilmesi vücudumuzu grip gibi hastalıklara karşı koruyor. Okula yeni başlayan ve kalabalık ortamlara bünyesi alışık olmayan çocuklar bu dönemlerde ciddi şekilde grip hastalıklarına yakalanıyor. Bu nedenle düzenli olarak meyve tüketmesi gerekiyor.