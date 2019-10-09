Güçlü bir antioksidan deposu olan kabak çekirdeği ülkemizde oldukça fazla tüketiliyor. İçerdiği zengin vitaminler sebebi ile güçlü bir besin deposu olan kabak çekirdeğinin faydaları oldukça fazladır. Hastalıklara karşı korunmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek kapasitede gücü bulunan kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir? Kabak çekirdeği hangi hastalıklara iyi gelir? İşte tüm detaylar…

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Antioksidan deposudur:

Antioksidanlar iltihaplanmayı azaltma etkisine sahiptir ve hücrelerdeki zararlı serbest radikallerden kişileri korur. Kişilerin normal sağlıkları açısından da antioksidan bakımından zengin besinler tüketmesi gerekir. Bunların başında da kabak çekirdeği geliyor. Kabak çekirdeğinin içerisinde bulunan zengin ve yüksek antioksidanlar sayesinde kişileri hastalıklara karşı korur ve iltihapları azaltır.

Prostat ve mesane sağlığını iyileştirir:

Prostat bezinin büyümesi, idrar problemleri gibi sıkıntılı durumlarda iyi huylu prostat semptomlarını hafifletmeye yarayan kabak çekirdeği bu bakımdan ciddi önem taşır. Diğer ürünlerle birlikte takviye gıdaların da tamamlanması aktif mesane semptomlarının tedavisine öncülük eder.

Kalp krizini ve diyabeti önler:

Kabak çekirdeği, tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri seviyesini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda kan basıncını önler ve iyi kolesterolü arttırarak kalbin daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Sperm kalitesini arttırır:

Çinko düşüklüğü sperm kalitesi ve seviyesini de düşürebilir. Ancak kabak çekirdeği çinko bakımından zengin olduğu için sperm kalitesini arttırabilir. Bu şekilde erkeklerde görülen kısırlık da önlenebilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Kabak çekirdeği uyku sorunlarını giderir, göz ve cilt hastalıklarına iyi gelir. Önemli bir mineraldir.

Kalp ritminin korunmasını sağlar. Tansiyonun düzelmesi ve dengelenmesi bakımından önemlidir.

Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon hastalıklarından kişileri korur.

Kalp krizi ve felç gibi hastalıkları önler.

Bağırsaktaki parazitleri ve böbrek taşı oluşumunu engeller.

Yüksek oranda lif içermesi sebebi ile şeker hastalığı, kalp hastalığı ve obezite gibi hastalıklara yakalanma olasılığını düşürür.

Vücuttaki iltihaplanmalara karşı kişileri korur, bünyeyi zinde tutar.

Cilt sorunu yaşayan kişilerin kabak çekirdeğini dikkatli tüketmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sivilce, akne gibi sıkıntılara neden olabilir.