Karafilin faydaları nelerdir? Binbir derde deva karanfilin yararları...

Karanfil, genellikle Asya ülkelerinde bulunan ve oraya özgü baharatlardandır. Halk arasında ağız kokusuna iyi gelmesi ile bilinen bu baharatın bilinmedik pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, karanfilin faydaları nelerdir? Yüzyıllardır tıbbi tedavilerde kullanılan ve doğal ilaç etkisi yaratan karanfil, sindirim sistemindeki problemlerden, kansere karşı savaşa kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan bu baharatın tüketilmesi uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye ediliyor. Peki, karanfilin faydaları nelerdir? İşte karanfilin faydaları…

KARANFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Endonezya, Hindistan gibi Asya ülkelerine özgü bir baharat çeşidi olan karanfil bitkisi Endonezya'daki Maluka adalarına özgü bir bitkidir. Tıbbi tedavilerde de sıkça kullanılan ve doğal ilaç etkisi yaratan bu bitki, halk arasında ağız kokusuna iyi gelmesi ile bilinir. Asya ülkelerinde sıklıkla baharat olarak kullanılan bu bitkinin faydaları ise saymakla bitmiyor. Peki, karanfilin faydaları nelerdir? Sindirim probleminden cildin yenilenmesine, kemiklerin güçlenmesinden kansızlığın azalmasına kadar pek çok faydası bulunuyor. Sabah.com.tr olarak bu yazımızda uzmanlar tarafından sıklıkla önerilen karanfilin faydalarını sizler için hazırladık…

Karanfilin faydaları;

Sindirim sistemi problemi için birebirdir.

Sindirim sisteminde bulunan bakterileri idrar yolu ile atmaya yarar.

Cildin yenilenmesini sağlar

Kalsiyum ve potasyum depolayarak kemikleri güçlendirir

Karanfil suyu diş eti rahatsızlıklarına oldukça iyi gelir.

Özellikle akciğer kanserinin ilk evresine karşı aşırı etkilidir.

Hafızayı güçlendirmesi ile bilinir

Cinsel isteği arttırır.

İshal gibi rahatsızlıklara karşı oldukça etkilidir.

Halk arasında da çokça bilinen ağız kokusuna karşı etkilidir.

Zayıflama konusunda yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır.

Karanfil suya cilde veya saça uygulandığında cilt kuruluğuna ve kepeklenmeye oldukça iyi gelir.

Zihin yorgunluğuna iyi gelmesi ile bilinir.

Bakterileri önler

Mide bulantısı ve kusmalara iyi gelir

Akneleri giderir

Üst solunum yolu enfeksiyonlarını giderme konusunda iyidir

KARANFİL NEDİR?

Karanfil bildiğimiz süs karanfil çiçeğinden farklıdır. Yaz kış yeşil kalan yaprakları, meşin gibi serttir. Çiçekleri pembedir ve kiraz çiçekleri gibi demet halinde bulunurlar. Bu çiçeklerin kurutulmuş tomurcukları karanfil adını alır. Kurutulmuş tomurcuklar, 10 mm boyunda, çiviye benzer şekilde, ovaryumu hafif dört köşeli, dört taç ve çanakyaprağından meydana gelmiş olup, kırmızı-kahverenklidir. Çiçek sapları da karanfil adıyla satılmakta ise de ikinci kalite ürün sayılmaktadır.

Karanfil çayı nasıl yapılır?

Karanfil çayı yapımında 1 tatlı kaşığı kadar bal gerekmektedir.

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 adet karanfil

1 su bardağı kaynamış su

Yapılışı:

Önce suyu kaynatın.

Su kaynadıktan sonra bir bardağa dökün. Tane karanfilleri bardağın içerisine atın.

Elma sirkesi ve balı ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra bardağa dökün.

Bardağın üzerini kapatın ve 5 dakika boyunca demlenmesini sağlayın.