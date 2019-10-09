Kudret narı faydaları nelerdir? C vitamini deposu kudret narının faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!

Kabakgiller familyasından olan kudret narı faydaları oldukça araştırılıyor. Sonbaharda toplanan meyveleri taze yendiği gibi tohumlarından yağ ya da macun da yapılabilir. Kolit, ülser, gastrit gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarına birebir olan kudret narı çoğu hastalığı yüksek derecede tedavi ediyor. Her derde deva bitki kabul edilen kudret narı faydaları nelerdir?

KUDRET NARININ FAYDALARI NELERDİR?

Her derde deva olarak kabul edilen bitki kudret narının faydaları yoğun olarak araştırılıyor. Peki kudret narı faydaları nelerdir?

Sindirim hastalıklarına iyi gelir: Kudret narının faydalarından bir tanesi sindirim hastalıklarına iyi gelmesidir. Aynı zamanda ikinci beyin olarak kabul edilen bağırsaklara da faydası oldukça büyüktür. Uzmanlar; günde bir kaşık kudret narı, bal ve zeytin karışımı tüketerek bağırsaklarda biriken besin atıklarının çözülmesine yardımcı olunacağını belirtiyor. Bu şekilde kabızlık sorununa da son verileceği söyleniyor.

Tümörü önler, hücre sağlığını korur: Yapılan bazı araştırmalara göre kudret narı faydalarından bir tanesi de tümörü önlemesi ve hücre sağlığını koruması yönündedir. Özellikle meme kanserindeki hücrelerde etkili olduğu söylenir.

Doğal antibiyotiktir: Kış aylarına yavaştan girdiğimiz şu dönemde antibiyotik olarak ihtiyacımız olan her şey bu bitkide mevcuttur. Aynı zamanda vücut ağrıları içinde oldukça iyi etkileri vardır.

Yanık tedavisinde de kullanılabilir: Eski insanların kudret narını yanık tedavisinde kullandığı bilinir. Üstelik yanık tedavisinde kullanılan bu bitki olumlu sonuçlar ile kişiye dönmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: E vitamini ve protein bakımından zengin olduğu için kudret narı bağışıklık sistemini güçlendirir. Bünyeye giren virüslere karşı kalkan oluşturur. Hastalıklara karşı yakalanma riskini düşürür.

İltihapları yok eder: Antienflamatuvar etkisi sebebi ile iltihapları yok eder.

Karaciğere faydalıdır: Vücutta en fazla fayda sağladığı alan karaciğerdir. Karaciğerin yenilenmesi ve temizlenmesinde rol oynar. Aynı zamanda cilt hastalıklarına da iyi gelir ve vücuttaki yağ oranını azaltır.

Kan hücrelerini dengeler: Kudret narı kandaki toksinleri temizleyerek kan hücrelerini dengeler. Bu sayede kandaki şeker oranı açısından da etkilidir ve şeker hastaları tarafından rahatlıkla tüketilir.

Romatizma ve varise çözümdür: Romatizma ve varis ağrıları için kudret narı çok faydalıdır. Aynı şekilde romatizma ağrılarını gidermek için de kişilere yardımcı olur.

GENEL OLARAK KUDRET NARI FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Göz hastalıklarında yardımcıdır.

Troid, guatr gibi hastalıklara olumlu sonuçlar verir.

Mide ve bağırsak problemlerine iyi gelir.

Kansere özellikle de meme, pankreas ve tümörlere iyi gelir.

Mantar enfeksiyonları, gut hastalığı, ateşli hastalıklara karşı direnç sağlar.