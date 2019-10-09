Limonun faydaları nelerdir? İşte mucizevi besin limonun faydaları!

Vücuda inanılmaz etkileriyle bilinen limonun faydaları merak ediliyor. İnsan sağlığına faydalarıyla tam bir şifa deposu olan limon yüksek oranda C vitamini içeriyor. Hem hastalıklardan koruyor hem de yemeklerde sofralardan eksik olmuyor. Kanser önleyici, cilt yenileyici, kolesterolü arttıran özelliğiyle biliniyor. Bunun yanı sıra saç rengini doğal yollardan açmak isteyenler limonun faydasından yararlanıyor. Peki limonun faydaları nelerdir?

LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

Doğal olarak tarlalardan toplanan limon sofralarımıza gelerek lezzet katıyor. Besin değeriyle vitamin kaynağı yüksek olan limon en güçlü antioksidondır. Limon; yıl boyunca büyümeyi sürdüren, kışın yapraklarını dökmeyen küçük bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesidir. Haberimizin devamında limonun faydalarına erişebilirsiniz.

Dişleri beyazlatır

Diş ve diş eti bakımında kullanılabiliyor ve taze sıkılmış limon suyu, diş ağrılarına iyi gelebiliyor. Diş temizliğini desteklemede de bakım malzemesi görevi görüyor. Saçla ilgili sorunların giderilmesinde etkili olabiliyor.

Kemik erimesini önler

İçeriğinde yer alan kalsiyum nedeniyle kemik erimesi ile savaşmaya da yardımcı olur.

Cilde iyi gelir

Kandaki toksinleri temizlemeye yardımcı olan limon, suyu sıkıldığında kırışıklıklara ve siyah noktalı bölgelere iyi geliyor. İçerisinde bulunan sitrik asit sayesinde cilt problemlerini tedavi etme özelliği bulunmaktadır.

Saç renginin açılmasını sağlar

Doğal yöntemlerle saçlarının rengini açmak isteyenler limonun faydasından yararlanıyor. Birkaç damla limon suyuyla saçlarınızın rengini açabilirsiniz.

Sağlıklı karaciğer için faydalıdır

Limon, karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmede yardımcı olur. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de yardımcı olur.

Tırnakları kuvvetlendirir

Evde çalışmak, temizlik malzemeleri kullanırken eldiven giymemek, nemsiz kalmak, mantar ve soğuk tırnakların kırılmasına sebep olur. Birkaç damla limon kullanarak tırnaklarınızı kuvvetlendirebilirsiniz.

Zayıflamaya yardımcı olur

Limon, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir besindir.

Ağız kokusunu önler

Limonun kendine has kokusu nefesi rahatlatırken, ağız kokusunu da önler.

LİMON VİTAMİNLERİ VE MİNERALLERİ

Limon içindeki vitaminler ve mineraller şöyledir;

C Vitamini

Bağışıklık fonksiyonu ve cilt sağlığı için gerekli bir vitamin ve antioksidandır.

Potasyum

Potasyum seviyesi yüksek bir beslenme, kan basıncı seviyelerini düşürerek kardiyovasküler sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır.

B6 Vitamini

Yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesiyle ilgili bir grup vitamindir.