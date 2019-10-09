Vazelinin faydaları nelerdir? İşte cilt bakımı için kullanılan vazelinin faydaları!

İlk olarak petrol jeli ismiyle satışa sunulan ancak bir markanın adını alan bu ürün, günümüzde vazelin olarak anılıyor. Özellikle kozmetik alanında kullanılan bu ürün orijinalinde kokusuz olsa da üretici markalar tarafından parfüm içerikli olarak da üretiliyor. Cilt bakımında çokça kullanılan bu ürün yoğun nemlendirici özelliğiyle en çok çatlak tedavilerinde kullanılıyor. Peki, vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin ne işe yarar? İşte detaylar…

VAZELİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Cildi nemlendirerek çatlakları gidermeye yardımcı olur. Cildi beslediği için kuruluğu ve oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Özellikle masabaşı çalışanlarının dirsek ve diz kararmalarını engeller. Cildin daha parlak görünmesini sağlar. Aynı şekilde topuklardaki çatlakların tedavisinde kullanılmasıyla bilinir. Bit tedavisi için saça sürülebilir ancak sonrasında saçı bit tarağı ile taramanız gereklidir. Az miktarda kullanıldığında sivilceyi yok eder. Yağlı bir ürün olduğu için gereksiz şekilde fazladan kullanılırsa ciltte sivilcelere neden olabilir.

Yüzünüzü nemlendirmek amacıyla kullanabilirsiniz ancak eriterek kullanırsanız böylece gözeneklerinizi de tıkamamış olursunuz.

Bebeklerin kızarıklık ve pişik tedavisinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir üründür. Gözaltı kırışıklıklarını yok etmede kullanabileceğiniz bu ürünü gözaltına yatmadan önce sürerek bu yararından faydalanabilirsiniz.

Düzenli olarak kaş ve kirpiklere sürüldüğünde ise kaşlarınız gürleşir ve dökülmesini önlemiş olursunuz. Yatmadan önce sürülmesi halinde dökülen kaşların ise yeniden çıkmasını sağlayabilir.

Ayrıca kullandığınız parfümün kokusunun kalıcı olmasını istiyorsanız parfümünüzü sıktığınız bölümlere vazelin sürüp üzerine sıkabilirsiniz.

Ruj sürmeden önce dudaklarınıza süreceğiniz vazelin sayesinde dudaklarınız çatlamaz ve daha parlak görünür.

Yara tedavisinde rahatlıkla kullanabileceğiniz vazelini kurumuş yaraların üzerine sürdüğünüzde yarayı yumuşatarak daha rahat geçmesini sağlayacaktır. Suda çözünmeyen bu ürünü güneşten korunmak için sürebilirsiniz. Sizi bronzlaştırırken aynı zamanda güneşten koruyacaktır.

Vücudumuza olan faydalarının yanı sıra deri ceketler üzerine süreceğiniz vazelin sayesinde daha parlak ve yeni gibi görünen deri ceketlere ve kıyafetlere sahip olabilirsiniz.

Güneş yanıkları için vazelin ve zeytinyağını karıştırmanız yaranın kısa sürede iyileşmesini sağlayacaktır.