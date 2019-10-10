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Balık yağının ? İşte balık yağının insan vucuduna mucizavi faydaları...

pek çok besleyici madde ile balık yağının faydaları vatandaşlarca oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor. İçerisinde bulunan omega 3 ile birlikte her yaştan insan için en güzel besin takviyesidir. Balık yağının faydaları saymakla bitmezken kullanmak isteyenler ? sorusunun cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 23:16 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 23:16
Balık yağının faydaları nelerdir? İşte balık yağının insan vucuduna mucizavi faydaları...

BALIK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

İnsan sağlığı için pek çok katkısı olan balık yağı faydaları ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

Omega 3 yağ asidi başta olmak üzere içerisinde pek çok besleyici maddeyi zengin olarak sunan balık yağının faydaları yoğun olarak araştırılıyor. Oldukça yararlı olan bu yağ , besin takviyesi olarak da en fazla tercih edilenler arasında yer alıyor. Balığın doku kısmından elde edilen ve içeriğinde, DHA, omega 3ve D vitamini bulunduran bu benzersiz takviye insan sağlığı için en önemli besleyici ve koruyucudur. Ringa balığı, hamsi, ton balığı, uskumru v.b balıkları üretiminde sıklıkla kullanılır.

Balık yağının önemini ve faydalarını Dünya Sağlık Örgütü ve daha pek çok sağlık kuruluşunun onaylamasından anlıyoruz. Bununla birlikte balık yağı kullanmak isteyenler ve vücuda ne gibi faydaları olduğunu bilmek isteyenler balık yağının faydaları nelerdir ? şeklindeki sorunun yanıtlarını öğrenmek istiyor. Balık yağı, besin değerleri ve insan vücuduna yaptığı katkıları haberimizde sizler için derledik. İşte o faydalar…

BALIK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

  • Hafızayı güçlendirir unutkanlık yaşayanlara birebirdir. Bir unutkanlık hastalığı olan Alzheimer'ın oluşmasını engeller ve korur. Kanser hastalıklarına karşı kalkan görevi görür. Şeker hastalığının vücutta yarattığı zararları onarır.
  • İçerisinde bulunan omega 3 yağ asidi nöral yollar için de faydalıdır. Omega 3 eksikliğinde bipolar bozukluk ile birlikte ruhsal rahatsızlıklar da baş gösterir. Bu açıdan balık yağı içerisinde bulunan zengin omega 3 kaynağıyla bu tip rahatsızlıklara yakalanmak istemeyenler ve bu rahatsızlıklara sahip olan ve kurtulmak isteyenler içinde kesinlikle kullanılması tavsiye edilmektedir.
  • Kalp dostudur, İçerdiği Omega 3 ile Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur, aritmi oluşmasını engeller. Kolesterol oranını dengeler ve yüksek bulunan kişilerde düşmesine yardımcı olur. Tansiyon ve kalp çarpıntısı gibi insanın yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklara da birebir fayda sağlamaktadır.
  • Kanı inceltir ve damarlar içerisinde sağlıklı şekilde dolaşım görevini sürdürmesine yardımcı olur. Çocuklarda öğrenme seviyesini arttırır ve küçük yaştan itibaren kullanımında zihin gelişiminde oldukça faydalı etkilere sahiptir. İleri yaştaki insanlarda bulunan görme bozukluklarında iyileştirici özelliklere de sahiptir.

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